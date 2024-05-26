Видео: супергибрид Lamborghini сразился в дуэли с электрокаром Tesla

Соперником Revuelto стала популярная Model S Plaid

Супергибрид Lamborghini Revuelto сразился с электрокаром Tesla Model S Plaid. Канал Carwow устроил очередную гонку, в которой встретились непохожие друг на друга автомобили. Супергибрид Lamborghini Revuelto вышел на старт вместе с электромобилем Tesla Model S. Соперником высокотехнологичного итальянского гиперкара стал американский семейный электромобиль в его флагманской версии Plaid. Как ни удивительно, но столь разные машины весьма похожи по своим характеристикам, что добавляет интриги совместному заезду.