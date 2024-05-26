Видео: супергибрид Lamborghini сразился в дуэли с электрокаром Tesla

Опубликовано 26 мая 2024, 10:00
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Видео: супергибрид Lamborghini сразился в дуэли с электрокаром TeslaСоперником Revuelto стала популярная Model S Plaid
Супергибрид Lamborghini Revuelto сразился с электрокаром Tesla Model S Plaid. Канал Carwow устроил очередную гонку, в которой встретились непохожие друг на друга автомобили. Супергибрид Lamborghini Revuelto вышел на старт вместе с электромобилем Tesla Model S. Соперником высокотехнологичного итальянского гиперкара стал американский семейный электромобиль в его флагманской версии Plaid. Как ни удивительно, но столь разные машины весьма похожи по своим характеристикам, что добавляет интриги совместному заезду.
Новейший Lamborghini Revuelto оснащён 1015-сильной гибридной силовой установкой на 1062 ньютон-метра крутящего момента, в которой использованы атмосферный бензиновый 6,5-литровый V12, три электромотора и 8-ступенчатая роботизированная коробка передач. Весит всё это инженерное роскошество 1772 килограмма.
Cтандартная Tesla Model S Plaid имеет три электромотора на 1020 лошадиных сил и 1420 Нм, полный привод и массу 2539 килограммов. Электромобиль ожидаемо намного тяжелее, но и ощутимо мощнее своего оппонента. Другое дело, что преимущество по мощности не так велико, как проигрыш по массе.
Источник:Carwow
Автор:Александр Пономарёв