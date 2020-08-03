18:00

Один из 20 Lamborghini для избранных оценили в 200 миллионов рублей

За родстер Centenario хотят получить 3,7 миллиона канадских долларов

Алексей Носаченко
Дилер Grand Touring Automobiles из Ванкувера выставил на продажу один из самых дорогих Lamborghini в мире — родстер Centenario, выпущенный к 100-летию основателя компании Ферруччо Ламборгини. Общий тираж юбилейной модели составил всего 20 экземпляров, а покупателями выступили только избранные клиенты марки. Сейчас за автомобиль хотят получить 3 700 000 канадских долларов, что эквивалентно почти 204 миллионам рублей.

Основой купе, а затем и родстера Lamborghini Centenario стал Aventador SV. От исходника лимитированному суперкару достался углепластиковый монокок с подрамниками из алюминия и двигатель V12 6.5, отдачу которого довели до 770 сил и 690 Нм крутящего момента (у Авентадора — 750 сил при таком же моменте). На Centenario перебрались и робот ISR с одним сцеплением и полноприводная трансмиссия, разработанная в сотрудничестве с Haldex. Тем не менее, у машин были отличия — и существенные.

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Центенарио первым из Lamborghini получил полноуправляемое шасси, мультимедиа с подключением к сети и возможностью записи телеметрии, а также продвинутую аэродинамику. Спереди был установлен двухуровневый сплиттер — он создавал дополнительное прижимное усилие на колесах и переправлял потоки воздуха вдоль боковин суперкара.

Сзади разместился огромный диффузор и антикрыло с электроприводом. На 280 километрах в час на Centenario действовала вертикальная сила эквивалентная 227 килограммам. До ста суперкар разгонялся за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляла 350 километров в час

Глава Lamborghini Стефано Доменикали назвал Centenario Roadster «гармоничным сочетанием инноваций и дизайна вне времени». На момент выхода родстер стоил ровно два миллиона евро, что по нынешнему курсу составляет 3 150 000 канадских долларов или 173,1 миллиона рублей. То есть за четыре года, прошедших с презентации машины на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич, она подорожала примерно на 30 с лишним миллионов рублей.

Источник: Grand Touring Automobiles