Один из 20 Lamborghini для избранных оценили в 200 миллионов рублей

Центенарио первым из Lamborghini получил полноуправляемое шасси, мультимедиа с подключением к сети и возможностью записи телеметрии, а также продвинутую аэродинамику. Спереди был установлен двухуровневый сплиттер — он создавал дополнительное прижимное усилие на колесах и переправлял потоки воздуха вдоль боковин суперкара.

Сзади разместился огромный диффузор и антикрыло с электроприводом. На 280 километрах в час на Centenario действовала вертикальная сила эквивалентная 227 килограммам. До ста суперкар разгонялся за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляла 350 километров в час