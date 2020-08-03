Один из 20 Lamborghini для избранных оценили в 200 миллионов рублей

Основой купе, а затем и родстера Lamborghini Centenario стал Aventador SV. От исходника лимитированному суперкару достался углепластиковый монокок с подрамниками из алюминия и двигатель V12 6.5, отдачу которого довели до 770 сил и 690 Нм крутящего момента (у Авентадора — 750 сил при таком же моменте). На Centenario перебрались и робот ISR с одним сцеплением и полноприводная трансмиссия, разработанная в сотрудничестве с Haldex. Тем не менее, у машин были отличия — и существенные.
Центенарио первым из Lamborghini получил полноуправляемое шасси, мультимедиа с подключением к сети и возможностью записи телеметрии, а также продвинутую аэродинамику. Спереди был установлен двухуровневый сплиттер — он создавал дополнительное прижимное усилие на колесах и переправлял потоки воздуха вдоль боковин суперкара.
Сзади разместился огромный диффузор и антикрыло с электроприводом. На 280 километрах в час на Centenario действовала вертикальная сила эквивалентная 227 килограммам. До ста суперкар разгонялся за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляла 350 километров в час
Глава Lamborghini Стефано Доменикали назвал Centenario Roadster «гармоничным сочетанием инноваций и дизайна вне времени». На момент выхода родстер стоил ровно два миллиона евро, что по нынешнему курсу составляет 3 150 000 канадских долларов или 173,1 миллиона рублей. То есть за четыре года, прошедших с презентации машины на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич, она подорожала примерно на 30 с лишним миллионов рублей.