Блогер решил прокатиться на тюнингованном суперкаре по грязи

Пульс

Посмотрите, как 800-сильный Lamborghini ездит по бездорожью

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19 января 2018

Блогер Alex Choi опубликовал видео, в котором 800-сильный тюнингованный суперкар Lamborghini Huracan ездит по бездорожью. Ролик размещен на официальном канале автора на YouTube.

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По словам блогера, наибольшей проблемой в поездках такого рода является грязь, которая забивается в вентиляционные отверстия. В ролике также показано, как по грязи ездят Audi RS3 и седан BMW 3 серии.

Это не первый случай, когда суперкары Lamborghini выезжают на бездорожье. В 2013 году на YouTube-канале DailyDrivenExotics появилось видео, в котором показано, как купе Gallardo ездит по грунтовке и лужам в стиле автомобилей WRC.

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Теги:
Lamborghini
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