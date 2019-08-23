Lamborghini опубликовала изображение таинственной новинки

Премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте в начале сентября. По одной из версий, на снимке изображен серийный гибридный гиперкар, который будет выпущен ограниченным тиражом. Причем элементы дизайна, в том числе геометрия оптики и олнообразный элемент «double-bubble» на крыше, он позаимствуют у концепта Terzo Millenio, дебютировавшего осенью 2017 года.