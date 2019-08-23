Lamborghini опубликовала изображение таинственной новинки

Премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте в начале сентября. По одной из версий, на снимке изображен серийный гибридный гиперкар, который будет выпущен ограниченным тиражом. Причем элементы дизайна, в том числе геометрия оптики и олнообразный элемент «double-bubble» на крыше, он позаимствуют у концепта Terzo Millenio, дебютировавшего осенью 2017 года.
Ранее стало известно, что во Франкфурте итальянский автопроизводитель представит модель, которая пока известна под внутризаводским индексом LB48H. В движение гиперкар приводит гибридная установка, в состав которой входит «атмосферник» V12, а суммарная отдача агрегатов будет достигать 1000 лошадиных сил. На эту ли новинку намекает публикация в соцсетях, пока неизвестно.
Ранее на этой неделе Lmborghini показала две спецверсии: экстремальный родстер Aventador SVJ 63 Roadster, который будет выпущен в количестве 63 экземпляров, и обновленное купе Huracán Evo GT в исполнении GT – его тираж составит всего 36 штук.