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12:15

Lamborghini опубликовала изображение таинственной новинки

На снимке гиперкар напоминает концепт Terzo Millennio

На официальной странице Lamborghini в Instagram появилась фотография некой модели с трехлучевым рисунком передней оптики. Публикация сопровождается загадочным комментарием: «На подходе что-то новое. Не можешь дождаться, чтобы увидеть это? Просто откройте глаза на будущее».

Премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте в начале сентября. По одной из версий, на снимке изображен серийный гибридный гиперкар, который будет выпущен ограниченным тиражом. Причем элементы дизайна, в том числе геометрия оптики и олнообразный элемент «double-bubble» на крыше, он позаимствуют у концепта Terzo Millenio, дебютировавшего осенью 2017 года.

Lamborghini Terzo Millenio 2017

Ранее стало известно, что во Франкфурте итальянский автопроизводитель представит модель, которая пока известна под внутризаводским индексом LB48H. В движение гиперкар приводит гибридная установка, в состав которой входит «атмосферник» V12, а суммарная отдача агрегатов будет достигать 1000 лошадиных сил. На эту ли новинку намекает публикация в соцсетях, пока неизвестно.

Ранее на этой неделе Lmborghini показала две спецверсии: экстремальный родстер Aventador SVJ 63 Roadster, который будет выпущен в количестве 63 экземпляров, и обновленное купе Huracán Evo GT в исполнении GT его тираж составит всего 36 штук.

Источник: Instagram.com/Lamborghini