Lamborghini отправила суперкары в рождественский пробег по Италии

В автопробеге приняли участие суперкары Aventador SVJ и Huracan Evo, а также кроссовер Urus. Путешествие началось в городке Сант-Агата-Болоньезе, где находится историческая штаб-квартира марки. Далее автомобили отправились в курортный город Кронплац, попутно покорив одноименную гору высотой 2275 метров.
Таким образом марка отпраздновала успешное завершение 2019 года. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 40 процентов: в 2018 году клиентам передали 5750 суперкаров, а в 2019 этот показатель вырос до 8 тысяч экземпляров. По словам представителей итальянского бренда, в большей степени такого результата удалось добиться благодаря выходу на рынок кроссовера Urus — 70 пооцентов его покупателей это новые клиенты.
Кроме того, Lamborghini удалось стать единственной маркой, которая одержала двойную победу в гонках на выносливость «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга» в 2018 и 2019 годах.
На Рождество компания также поставила настоящий суперкар Aventador в гараж отца и сына, которые строят копию модели. Представители марки подчеркнули, что они против подделок, но не отметить такую страсть к их автомобилям не смогли. Теперь авторы проекта могут несколько дней ездить на настоящем Aventador SV.