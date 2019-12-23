Lamborghini отправила суперкары в рождественский пробег по Италии

Таким образом марка отпраздновала успешное завершение 2019 года. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 40 процентов: в 2018 году клиентам передали 5750 суперкаров, а в 2019 этот показатель вырос до 8 тысяч экземпляров. По словам представителей итальянского бренда, в большей степени такого результата удалось добиться благодаря выходу на рынок кроссовера Urus — 70 пооцентов его покупателей это новые клиенты.

Кроме того, Lamborghini удалось стать единственной маркой, которая одержала двойную победу в гонках на выносливость «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга» в 2018 и 2019 годах.