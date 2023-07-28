Появились подробности о первом электрокаре Lamborghini

По неофициальным данным, при разработке пока безымянного четырехместного гранд-турера будут использоваться технологии, «обкатанные» на супергибриде Revuelto. Кроме того, эти модели будут похожи дизайном экстерьера.

Упомянутый Revuelto был представлен в мае этого года: в движение его приводят «атмосферник» V12 объемом 6,5 литра, знакомый по модели Aventador, и три электромотора, которые в сумме развивают 1015 лошадиных сил. С полностью заряженной батарей Revuelto разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды, а до 200 километров в час — за семь. Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 километров в час. Стоимость модели — около 400 тысяч евро или 40 миллионам рублей по нынешнему курсу.