Появились подробности о первом электрокаре Lamborghini

Появились подробности о первом электрокаре LamborghiniЭлектрический гиперкар Lamborghini дебютирует в 2028 году
Марка Lamborghini поделилась подробностями о том, каким будет ее первый электрокар. В одном из свежих релизов итальянская компания подтвердила разработку гранд-турера с посадочной формулой 2+2 и внушительным по меркам спортивного автомобиля дорожным просветом. Кроме того, руководитель Lamborghini Стефан Винкельманн заявил, что новая модель будет больше подходить для повседневного использования, чем Huracan и Revuelto.
Информация о том, что Lamborghini готовит электрический гранд-турер с четырьмя посадочными местами, впервые появилась еще в конце весны этого года. Теперь же это подтверждено официально: в 2028 году на рынок выйдет комфортный спортивный электромобиль, рассчитанный на ежедневную эксплуатацию. Пока же в модельной линейке марки такого автомобиля нет, но, по мнению Винкельманн, он отлично в нее впишется.
По неофициальным данным, при разработке пока безымянного четырехместного гранд-турера будут использоваться технологии, «обкатанные» на супергибриде Revuelto. Кроме того, эти модели будут похожи дизайном экстерьера.
Упомянутый Revuelto был представлен в мае этого года: в движение его приводят «атмосферник» V12 объемом 6,5 литра, знакомый по модели Aventador, и три электромотора, которые в сумме развивают 1015 лошадиных сил. С полностью заряженной батарей Revuelto разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды, а до 200 километров в час — за семь. Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 километров в час. Стоимость модели — около 400 тысяч евро или 40 миллионам рублей по нынешнему курсу.
На днях стало известно, что Lamborghini уже обеспечила себя заказами на Revuelto на два года вперед. Сможет ли грядущий электрический гранд-турер повторить успех Revuelto, пока можно только гадать.