Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12

Новинка, построенная на базе Aventador SVJ, оснащена самым мощным мотором Lamborghini – атмосферным 6,5-литровым V12, развивающим более 830 лошадиных сил высоких скоростях благодаря аэродинамическому наддуву. Выпускная система с уменьшенным противодавлением позволяет повысить производительность.
Задняя подвеска с толкающими штангами крепится непосредственно к картеру секвентальной шестиступенчатой коробки передач Xtrac, что гарантирует гиперкару устойчивость и маневренность на треке. Магниевые колесные диски размерностью 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади «обуты» в гоночные слики Pirelli. Тормоза — Brembo.
Essenza SCV12 отличается от моделей класса GT3 более высокой прижимной силой – 1200 кг при скорости 250 километров в час. На капоте расположили двойной воздухозаборник, как у гоночных Huracan, который направляет холодный воздух к воздухозаборнику мотора на крыше и отводит жар от радиатора. Спереди установлен массивный сплиттер, а сзади – регулируемое двойное антикрыло.
Отношение мощности к массе составило 1,66 лошадиной силы на один килограмм – этого удалось добиться благодаря бескаркасному монококу из карбона. Кузов состоит всего из трех элементов, которые можно быстро заменить на питстопах. В салоне углеродное волокно использовали в Y-образном элементе, соединяющем торпедо и центральный тоннель, а также в каркасе водительского сиденья. Прямоугольный руль, оснащенный дисплеем, вдохновлен болидами «Формулы 1».
Для будущих владельцев Essenza SCV12 штаб-квартира Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе приготовила ангар с отдельными боксами с камерами. С помощью специального приложения за гиперкаром можно будет следить 24 часа в сутки.