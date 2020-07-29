Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12

Essenza SCV12 отличается от моделей класса GT3 более высокой прижимной силой – 1200 кг при скорости 250 километров в час. На капоте расположили двойной воздухозаборник, как у гоночных Huracan, который направляет холодный воздух к воздухозаборнику мотора на крыше и отводит жар от радиатора. Спереди установлен массивный сплиттер, а сзади – регулируемое двойное антикрыло.

Отношение мощности к массе составило 1,66 лошадиной силы на один килограмм – этого удалось добиться благодаря бескаркасному монококу из карбона. Кузов состоит всего из трех элементов, которые можно быстро заменить на питстопах. В салоне углеродное волокно использовали в Y-образном элементе, соединяющем торпедо и центральный тоннель, а также в каркасе водительского сиденья. Прямоугольный руль, оснащенный дисплеем, вдохновлен болидами «Формулы 1».