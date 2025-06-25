Lamborghini готовит самый мощный суперкар в своей истории

Lamborghini готовит самый мощный суперкар в своей историиЕго тираж составит 29 единиц
Модели прочат название Fenomeno — «феномен» на итальянском и испанском языках. Его Lamborghini застолбила весной нынешнего года, зарегистрировав торговую марку в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза.
Технически новая модель будет основана на Lamborghini Revuelto, который оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового «атмосферника» V12 с тремя электромоторами. Однако Fenomeno, если верить источникам The Supercar Blog, станет мощнейшим Lamborghini из когда-либо созданных. Значит, инженеры внесут некие изменения, чтобы отдача превысила 1015 лошадиных сил, которые система развивает на Revuelto.
Новинка может стать ответом Ferrari с его SF90 XX — хардкорной версией SF90 Stradale, представленной два года назад. То есть минимальной планкой, от которой будут отталкиваться в Lamborghini, могут стать 1030 сил.
При этом Fenomeno не станет копией Revuelto. Один из привилегированных клиентов Lamborghini, которым уже довелось увидеть новинку, отметил, что ее дизайн «вдохновлен одной из самых знаковых моделей» марки. Возможно, речь идет о культовых Miura либо Diablo.