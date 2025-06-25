Lamborghini готовит самый мощный суперкар в своей истории

Его тираж составит 29 единиц

Мощнейший суперкар Lamborghini могут представить до конца лета. В августе в Пеббл-Бич пройдет очередной конкурс элегантности (Concours d’Elegance) — «витрина» для классических автомобилей, дорогих экзотических модификаций и концептов. Если верить инсайдерам, в этот раз Lamborghini привезет на выставку нечто особенное — лимитированный суперкар, который станет самым мощным в ее истории. При этом сама марка из Сант-Агата-Болоньезе о важной премьере пока не говорила ни слова.