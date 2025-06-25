Новости
Опубликовано 25 июня 2025, 12:10
1 мин.

Lamborghini готовит самый мощный суперкар в своей истории

Его тираж составит 29 единиц
Мощнейший суперкар Lamborghini могут представить до конца лета. В августе в Пеббл-Бич пройдет очередной конкурс элегантности (Concours d’Elegance) — «витрина» для классических автомобилей, дорогих экзотических модификаций и концептов. Если верить инсайдерам, в этот раз Lamborghini привезет на выставку нечто особенное — лимитированный суперкар, который станет самым мощным в ее истории. При этом сама марка из Сант-Агата-Болоньезе о важной премьере пока не говорила ни слова.
Lamborghini готовит самый мощный суперкар в своей истории
© Lamborghini
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Модели прочат название Fenomeno — «феномен» на итальянском и испанском языках. Его Lamborghini застолбила весной нынешнего года, зарегистрировав торговую марку в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза.

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura

© Lamborghini

Технически новая модель будет основана на Lamborghini Revuelto, который оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового «атмосферника» V12 с тремя электромоторами. Однако Fenomeno, если верить источникам The Supercar Blog, станет мощнейшим Lamborghini из когда-либо созданных. Значит, инженеры внесут некие изменения, чтобы отдача превысила 1015 лошадиных сил, которые система развивает на Revuelto.

Читайте на тему:

Новинка может стать ответом Ferrari с его SF90 XX — хардкорной версией SF90 Stradale, представленной два года назад. То есть минимальной планкой, от которой будут отталкиваться в Lamborghini, могут стать 1030 сил.

При этом Fenomeno не станет копией Revuelto. Один из привилегированных клиентов Lamborghini, которым уже довелось увидеть новинку, отметил, что ее дизайн «вдохновлен одной из самых знаковых моделей» марки. Возможно, речь идет о культовых Miura либо Diablo.