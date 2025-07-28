Первый электрокар Lamborghini под вопросом: Lanzador может оказаться гибридом

Его представят в 2029 году, если срок снова не перенесут

Lamborghini Lanzador может оказаться менее «зеленым», чем ожидалось. В 2023 году итальянская марка представила концепт «приподнятого» GT Lanzador — предвестника своего первого электрокара. Спустя два года у Lambroghini появились сомнения касательно силовой установки: в интервью австралийскому Car Expert глава марки Стефан Винкельман заявил, что Lanzador может оказаться не электрокаром, а подключаемым гибридом.