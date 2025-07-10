Lamborghini передумала: новый Urus не будет электрокаром

Новое поколение Lamborghini Urus получит подключаемую гибридную установку, сказал Винкельманн, добавив, что клиенты «будут очень рады услышать об этом». Премьера следующего Urus состоится примерно в 2029 году. Более точный срок глава марки не назвал.

Пока же Lamborghini продолжает работать над актуальным кроссовером и его модификациями, включая гибридную версию Performante.