Гибрид Lamborghini Revuelto распродан на два года вперед

Lamborghini Revuelto — первый плагин-гибрид итальянцев. Он оснащен «атмосферником» V12 6.5 от «Авентадора», а также тремя электромотора, которые в сумме дали 1015 лошадиных сил. Коробка передач — двухвальный восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод полный, причем передние колеса крутят электромоторы. С полностью заряженной батарей Revuelto разгоняется до ста за 2,5 секунды, до 200 километров в час — за семь. Максимальная скорость — 350 километров в час.