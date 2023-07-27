Гибрид Lamborghini Revuelto распродан на два года вперед

Гибрид Lamborghini Revuelto распродан на два года вперед1015-сильный гиперкар стоит 400 тысяч евро
Компания Lamborghini обеспечила себя заказами на Revuelto на два года вперед. Супергибрид будут выпускать, используя цифровую производственную систему Manifattura 4.0. Он оснащен двигателем V12 6.5 и тремя электромоторами, комбинированная отдача которых составляется 1015 лошадиных сил. Цена — около 400 тысяч евро, что соответствует 40 миллионам рублей.
По словам Lamborghini, количество полученных ею заказов на супергибрид Revuelto соответствует более чем двум годам производства. Выпускать модель будут на новой линии с использованием производственной системы Manifattura 4.0. Её частью станут беспилотные транспортные тележки и коботы, коллаборативные роботы, помогающие людям выполнять повторяющиеся операции. Всё это — второй этап глобальной стратегии Direzione Cor Tauri, кульминацией которой станет запуск первой полностью электрической модели.
Lamborghini Revuelto — первый плагин-гибрид итальянцев. Он оснащен «атмосферником» V12 6.5 от «Авентадора», а также тремя электромотора, которые в сумме дали 1015 лошадиных сил. Коробка передач — двухвальный восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод полный, причем передние колеса крутят электромоторы. С полностью заряженной батарей Revuelto разгоняется до ста за 2,5 секунды, до 200 километров в час — за семь. Максимальная скорость — 350 километров в час.
Основа Revuelto — кузов-монокок с передним подрамником из «фрагментированного» углеволокна. Стандартно супергибрид оснащен углерод-керамическими тормозами с 10-поршневыми моноблочными суппортами спереди, подруливающей задней осью и активным антикрылом. У него 13 ездовых режимов, от городского Citta, в котором мощность ограничена 180 силами, до гоночного Corsa, раскрывающего весь потенциал гибридного привода, и впервые в истории Lamborghini есть комплекс электронных ассистентов.