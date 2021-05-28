Видео: Lamborghini тестирует секретный суперкар

Ожидается, что версия Jota станет последней для нынешнего Aventador. Уже к 2024 году все модели Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках стратегии компании по снижению количества вредных выбросов. Huracan, Aventador и кроссовер Urus получат гибридные силовые установки, а также в линейке марки появится полностью электрический суперкар — это произойдет в 2025 году.