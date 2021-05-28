Видео: Lamborghini тестирует секретный суперкар

Закамуфлированный прототип в кузове Aventador S имеет нестандартные для модели диффузор и выхлопную систему — по всей видимости, их позаимствовали у SVJ. По предварительным данным, в движение автомобиль приводит 6,5-литровый бензиновый двигатель V8, который выдает более 770 лошадиных сил.
Ожидается, что версия Jota станет последней для нынешнего Aventador. Уже к 2024 году все модели Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках стратегии компании по снижению количества вредных выбросов. Huracan, Aventador и кроссовер Urus получат гибридные силовые установки, а также в линейке марки появится полностью электрический суперкар — это произойдет в 2025 году.
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Ранее стало известно, что концерн Volkswagen Group получил предложение о покупке марки Lamborghini за 7,5 миллиарда евро от швейцарской компании Quantum Group. Помимо имени заинтересованный покупатель хочет выкупить всю инфраструктуру бренда.