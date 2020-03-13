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11:17

Lamborghini закрыла завод из-за угрозы коронавируса

Пандемия стала причиной приостановки выпуска автомобилей еще одного итальянского бренда

© Lamborghini
Лиза Будрина
Компания Lamborghini объявила о приостановке выпуска суперкаров на две недели на предприятии в Сант-Агата-Болоньезе из-за пандемии коронавируса. Производство будет возобновлено 25 марта.

Глава марки Стефано Доменикали назвал эти меры «актом социальной ответственности» на фоне чрезвычайно ситуации в стране, вызванной распространением вирусной инфекции COVID-2019. За несколько дней до этого премьер-министр Италии приказал закрыть все магазины в стране кроме продуктовых, аптек и нескольких других до 24 марта. Что же касается местных производителей, в том числе и автомобильных, то власти разрешили им продолжить работу, но только при условии, что они примут дополнительные меры безопасности.

Китай, одна из провинций которого и стала очагом распространения коронавируса, является вторым по величине рынком для Lamborghini после США. В 2019 году компания реализовала там 770 автомобилей.

Завод Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе

Lamborghini

Днем ранее стало известно, что другой итальянский бренд, Fiat, также приостанавливает сборку автомобилей на нескольких предприятиях. А крупнейший автомобильный дилер Италии впервые за 55-летнюю историю закрывает автосалоны по всей стране.

Ранее из-за вируса были отменены автосалоны в Пекине и Женеве, а Нью-Йоркскую автомобильную выставку перенесли на конец лета. Решение относительно проведения Московского автосалона примут до конца весны.

По состоянию на 13 марта в Италии зафиксированы 15113 случаев заражения коронавирусом и 1016 смертей. Общее количество зараженных в мире составляет 129846, а число жертв превысило отметку в 4,9 тысячи.

Источник: Lamborghini