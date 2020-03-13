Lamborghini закрыла завод из-за угрозы коронавируса

Ранее из-за вируса были отменены автосалоны в Пекине и Женеве, а Нью-Йоркскую автомобильную выставку перенесли на конец лета. Решение относительно проведения Московского автосалона примут до конца весны.

По состоянию на 13 марта в Италии зафиксированы 15113 случаев заражения коронавирусом и 1016 смертей. Общее количество зараженных в мире составляет 129846, а число жертв превысило отметку в 4,9 тысячи.