Lamborghini Urus снялись в короткометражке с погоней

В начале ролика два кроссовера в ярко-зелёном цвете Verde Mantis и оранжевом Arancio Borealis соревнуются на испытательном треке, потом выбираются на городские улицы и наконец съезжают с асфальта на сельскую дорогу. Там их опережает тёмно-серый Lamborghini, за рулём которого оказывается женщина – бывшая профессиональная гонщица и мать соревнующихся брата и сестры.

От стандартного Urus кроссовер с пакетом Pearl Capsule можно отличить по особому оформлению экстерьера и интерьера, чёрным бамперам, порогам и крыше. Кроме оранжевого и зелёного доступен ещё один цвет – жёлтый Giallo Inti. Также такие кроссоверы оснащаются 23-дюймовые графитовыми колесными дисками с особым дизайном и тормозными суппортами в цвет кузова. Разработкой стайлинга занималось дизайнерское подразделение Lamborghini Centro Stile.