Lamborghini Urus снялись в короткометражке с погоней

В начале ролика два кроссовера в ярко-зелёном цвете Verde Mantis и оранжевом Arancio Borealis соревнуются на испытательном треке, потом выбираются на городские улицы и наконец съезжают с асфальта на сельскую дорогу. Там их опережает тёмно-серый Lamborghini, за рулём которого оказывается женщина – бывшая профессиональная гонщица и мать соревнующихся брата и сестры.
От стандартного Urus кроссовер с пакетом Pearl Capsule можно отличить по особому оформлению экстерьера и интерьера, чёрным бамперам, порогам и крыше. Кроме оранжевого и зелёного доступен ещё один цвет – жёлтый Giallo Inti. Также такие кроссоверы оснащаются 23-дюймовые графитовыми колесными дисками с особым дизайном и тормозными суппортами в цвет кузова. Разработкой стайлинга занималось дизайнерское подразделение Lamborghini Centro Stile.
Видео: Lamborghini
Технически такие «Урусы» идентичны обычным: в движение их приводит 4,0-литровая «битурбовосьмёрка», выдающая до 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. На разгон с места до первой «сотни» кроссовер тратит 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 километров в час.
В России стоимость Lamborghini Urus стартует с 15 200 000 рублей.
В июле шведская компания-производитель спорткаров Koenigsegg сняла остросюжетный ролик, главную роль в котором исполнил 1500-сильный супергибрид Regera. Автомобиль похищают из охраняемого гаража, после чего завязывается погоня со взрывами в стиле боевиков.