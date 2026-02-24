Lamborghini заморозила проект своего нового электрокара из-за отсутствия спроса

Топ-менеджер отметил, что покупатели по-прежнему ждут от Lamborghini яркий дизайн, большую мощность, и, что критически важно, звук двигателя. По его мнению, электромобили в их нынешнем виде не могут этого обеспечить. Инвестиции в разработку электромобилей в условиях неготовности рынка он назвал «дорогим хобби» и финансово безответственным шагом перед акционерами, клиентами и сотрудниками.

«Подключаемые гибриды предлагают лучшее из двух миров, сочетая электрическую тягу на низких оборотах с эмоциями и мощностью ДВС», — заявил Винкельман.

Решение было принято в конце прошлого года после консультаций с дилерами и клиентами. Под раздачу попал не только Lanzador. Планы по выпуску нового поколения полностью электрического кроссовера Urus в 2029 году также отменены. Компания не рискнула экспериментировать со своим бестселлером, который является финансовой опорой бренда.

