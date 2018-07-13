Lamborghini впервые за 26 лет вернула на трек болид Формулы-1 Minardi

Специалисты центра Lamborghini Polo Storico, занимающегося восстановлением классических автомобилей, завершили реставрацию болида Формулы-1 Minardi M191B. Автомобиль вышел на гоночный трек впервые с 1992 года, когда он в последний раз принял участие в чемпионате мира.

Работа над болидом, оснащенным двенадцатицилиндровым двигателем Lamborghini, велась в течение семи месяцев. Машине вернули полностью аутентичный вид, восстановив почти все узлы и агрегаты.

Специалисты подразделения Lamborghini Polo Storico совместно с инженерами Формулы-1, работавшими в то время над болидом, заменили шины, топливный бак, блок управления двигателем, ремни безопасности и систему пожаротушения. Остальные детали, включая 700-сильный двигатель, были восстановлены до оригинального состояния. В компании уточняют, что мотор даже сохранил всю изначальную мощность.

После реставрации болид проехал более 20 кругов по гоночной трассе. За это время не зафиксировано ни одной поломки.

Подразделение Lamborghini Polo Storico занимается восстановление машин, снятых с производства не менее 10 лет назад – от 350 GT до Diablo. Также отделение участвует в сертификации классических автомобилей, сохранении архивов и документов, производством запчастей для исторических моделей.