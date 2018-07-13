Компания отреставрировала гоночный автомобиль с мотором V12

Пульс

Lamborghini впервые за 26 лет вернула на трек болид Формулы-1 Minardi

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13 июля 2018

Специалисты центра Lamborghini Polo Storico, занимающегося восстановлением классических автомобилей, завершили реставрацию болида Формулы-1 Minardi M191B. Автомобиль вышел на гоночный трек впервые с 1992 года, когда он в последний раз принял участие в чемпионате мира.

[Курение, драки, кувалды и другие атрибуты Формулы-1 прошлого](https://motor.ru/selector/oldfashion.htm)

Курение, драки, кувалды и другие атрибуты Формулы-1 прошлого

Работа над болидом, оснащенным двенадцатицилиндровым двигателем Lamborghini, велась в течение семи месяцев. Машине вернули полностью аутентичный вид, восстановив почти все узлы и агрегаты.

Специалисты подразделения Lamborghini Polo Storico совместно с инженерами Формулы-1, работавшими в то время над болидом, заменили шины, топливный бак, блок управления двигателем, ремни безопасности и систему пожаротушения. Остальные детали, включая 700-сильный двигатель, были восстановлены до оригинального состояния. В компании уточняют, что мотор даже сохранил всю изначальную мощность.

После реставрации болид проехал более 20 кругов по гоночной трассе. За это время не зафиксировано ни одной поломки.

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Подразделение Lamborghini Polo Storico занимается восстановление машин, снятых с производства не менее 10 лет назад – от 350 GT до Diablo. Также отделение участвует в сертификации классических автомобилей, сохранении архивов и документов, производством запчастей для исторических моделей.

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