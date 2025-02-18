Lamborghini Gallardo превратили в очень дорогой рестомод Etna

Тираж Enta составит 77 экземпляров, из которых девять станут частью серии Launch Edition. Их поставки запланированы на осень 2026 года, после чего начнется сборка оставшихся 68 машин. По предварительной информации, рестомод Tedson Motors обойдется в 800 тысяч долларов, что соответствует 73 миллионам рублей. В качестве донора будут брать суперкары с коробкой передач E-gear, поскольку автомобили с обычной «механикой» лучше оставить будущим поколениям. Средняя цена Gallardo на вторичке — меньше 100 тысяч долларов.