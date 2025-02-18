Lamborghini Gallardo превратили в очень дорогой рестомод Etna

Lamborghini Gallardo превратили в очень дорогой рестомод EtnaСуперкар получил кузов из углепластика и электронноуправляемые амортизаторы
Хорватская Tedson Motors пошла по стопам итальянской Eccentrica и тоже обратила свой взор на Lamborghini. Рестомод Etna, очевидно, названный в честь сицилийского стратовулкана, основан на дорестайлинговом Gallardo с пятилитровым V10 (2003—2008). Правда, здесь двигатель вместо 500 лошадиных сил выдает свыше 600. Причем суперкар ещё и на 200 килограммов легче исходника, что должно и, скорее всего, заметно сказывается на динамических характеристиках.
Внешние кузовные панели у «Этны» полностью углепластиковые, как и сиденья. Штатный выпускной тракт заменен на облегченный титановый, а подвеска собрана на компонентах гоночных Gallardo GT3 и машин серии Super Trofeo. Амортизаторы — электронноуправляемые JRZ PROactive. Диаметр колес AL13 Wheels — 19 дюймов. Заказчик может выбрать цвет кузова, в том числе по программе paint-to-sample, кастомные варианты плетения углеволокна, материалы отделки салона и допоборудование.
Тираж Enta составит 77 экземпляров, из которых девять станут частью серии Launch Edition. Их поставки запланированы на осень 2026 года, после чего начнется сборка оставшихся 68 машин. По предварительной информации, рестомод Tedson Motors обойдется в 800 тысяч долларов, что соответствует 73 миллионам рублей. В качестве донора будут брать суперкары с коробкой передач E-gear, поскольку автомобили с обычной «механикой» лучше оставить будущим поколениям. Средняя цена Gallardo на вторичке — меньше 100 тысяч долларов.