Модификация Performante получила мягкую складывающуюся крышу

Пульс

Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши

2621e8cac9ddd7dd4916af6abd28f2ae9481d721
6 марта 2018

Компания Lamborghini привезла на Женевское моторшоу открытый вариант «заряженного» суперкара Huracan Performante – Spyder. Автомобиль оснастили мягкой складывающейся крышей, которую можно сложить за 17 секунд на скорости до 50 километров в час.

[Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante](https://motor.ru/testdrives/performante.htm)

Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante

Суперкар оснащается тем же 640-сильным десятицилиндровым двигателем объемом 5,2 литра, что и купе. С нуля до «сотни» такой автомобиль ускоряется за 3,1 секунды, а 200 километров в час достигает за 9,3 секунды.

Таким образом, открытый Huracan Performante оказался на две десятых и четыре десятых секунды соответственно медленнее, чем купе.

Спайдер весит на 125 килограмма больше автомобиля с фиксированной крышей – 1507 килограммов. Распределение массы по осям при этом не изменилось – 43:57 в пользу задней оси.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Открытый суперкар получил и активную аэродинамику купе. У новинки есть те же закрылки в передней и задней частях кузова, которые могут менять свое положение за 500 миллисекунд. С их помощью меняется прижимная сила и показатели лобового сопротивления.

Цены на новинку пока не объявлены.

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!

Открытые раны

Самые мощные автомобили без крыши

Мотор.Ру
Теги:
СуперкарыLamborghiniHuracanЖенева-2018
Новости по теме
7 марта 2017
Lamborghini представила быстрейший суперкар Нюрбургринга