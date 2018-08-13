Заезд состоялся на полосе международного аэропорта Даболим

Пульс

ВМС Индии устроило гонку между Lamborghini и истребителем МиГ-29K

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13 августа 2018

Представители Военно-морских сил Индии организовали гонку между истребителем МиГ-29K и суперкаром Lamborghini Hurcan Performante. Заезд, который стал частью промоакции в поддержку службы в ВМС, состоялся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Даболим, Гоа. Видео опубликовано в твиттере пользователем Aviator Anil Choprа.

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Полноприводный Lamborghini Huracan Performante укомплектован 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, отдача которого составялет 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатым «роботом» LDF. С места до «сотни» Huracan Performante способен разгоняться за 2,9 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 335 километров в час.

Видео: Aviator Anil Choprа

Палубный истребитель МиГ-29К оснащен турбореактивным двигателем РД-33МК «Морская Оса» с увеличенной до девяти тысяч килограммов-сил форсажной тягой. Максимальная скорость самолета у земли составляет 1400 километров в час, на высоте — 2200 километров в час.

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