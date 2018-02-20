Тюнер сделал очень роскошный Mitsubishi Lancer, который внешне совсем не крутой

Ателье Vilner представило новый проект на базе седана Mitsubishi Lancer Ralliart образца 2011 года. Автомобиль, получивший название Allroads Ronin, вдохновлен традициями и бытом самураев. Машина имеет защитный обвес кузова из черного пластика и рейлинги на крыше, но при этом роскошный интерьер.

Основной мотив салона — рельефный рисунок на дверях, центральном подлокотнике и подголовниках. Он выполнен методом термосилового закрепления из велюра и повторяет рисунок на броне самураев. Для отделки приборной панели, верхней части дверей и центральной сидений используется японская ткань «амаретта».

Все пластиковые детали внутри салона окрашены в серебристый металлик и выполнены в стиле самурайского меча катаны. Руль получил новый профиль, выемку для пальцев и отделку кожей наппа. Приборная панель переделана в стилистике Ferrari.

В автомобиль добавили 35 килограммами звукопоглощающего материала, что позволило снизить количество шума, поступающего в салон, в 2,5 раза. Помимо этого, седан укомплектован мультимедийной системой с 11-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, передней и задней светодиодной оптикой.

Mitsubishi Allroads Ronin укомплектован двухлитровым турбомотором мощностью 241 лошадиная сила и 353 Нм крутящего момента, полным приводом, завышенной на 20 миллиметров подвеской, а также внедорожными покрышками Yokohama Geolandar A/T-S.

В конце прошлого года Vilner представил Toyota Land Cruiser в переработанным интерьером и сиденьями от BMW 5 Series E60. На отделку салона внедорожника ушло нексолько десятков метров кожи и алькантары бордового цвета.