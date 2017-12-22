Toyota Land Cruiser оснастили сиденьями от «пятерки» BMW

Болгарское тюнинг-ателье Vilner переработало интерьер внедорожника Toyota Land Cruiser и оснастило его сиденьями от BMW 5 Series E60. На отделку салона, как указано в блоге компании, ушло несколько десятков метров кожи и алькантары бордового цвета.

При этом кожу использовали для отделки не только самих сидений, но и их основы, где располагаются кнопки регулировки. Также тюнеры доработали руль: изменили профиль, добавили выемки для пальцев и обтянули черной кожей.

Помимо этого, в Vilner сделали спортивную сумку в том же стиле, что и интерьер. Плечевой ремень выполнили из ткани, как у ремня безопасности, пряжки — из углеродного волокна, а ручки из кожи «под карбон».

В начале текущего года китайское подразделение ателье Vilner представило проект доработок кроссовера Acura MDX. Особенностью проекта под названием Morph стали крылья бабочек, которые разместили на передней панели. Они покрыты лаком и флуоресцирующим слоем, меняющий цвет в зависимости от освещения.