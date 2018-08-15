Видео: раллийная «Лянча» в роли свадебного автомобиля

Бывший пилот Формулы 1 и победитель прошлогоднего European Historic Rally Эрик Кома отпраздновал свою свадьбу поездкой на раллийной Lancia Stratos. В ролике, опубликованном на канале Lancia Stratos в YouTube, Кома использует машину для поездки на церемонию бракосочетания, а также свадебного путешествия, которое превращается в раллийный этап.
Lancia Statos — один из легендарных гоночных автомобилей прошлого столетия, победитель чемпионата мира по ралли 1974, 1975 и 1976 года. Среднемоторный спорткар оснащался 2,4-литровым двигателем, отдача которого в зависимости от версии составляла 275 или 320 лошадиных сил. На машинах «Группы 5» агрегат, укомплектованный турбонагнетателем, выдавал 560 лошадиных сил.
В 2010 году ателье Pininfarina представило современную реплику модели. New Stratos получил платформу и большинство механических узлов от Ferrari 430 Scuderia. В том числе купе достался 4,3-литровый атмосферный двигатель, отдачу которого довели до 540 сил и 519 Нм момента.
Планируемый тираж нового «Стратоса» составит 25 экземпляров. Постройкой машины займется фирма Manifattura Automobili Torino.