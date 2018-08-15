Видео: раллийная «Лянча» в роли свадебного автомобиля

Бывший пилот Формулы 1 и победитель прошлогоднего European Historic Rally Эрик Кома отпраздновал свою свадьбу поездкой на раллийной Lancia Stratos. В ролике, опубликованном на канале Lancia Stratos в YouTube, Кома использует машину для поездки на церемонию бракосочетания, а также свадебного путешествия, которое превращается в раллийный этап.