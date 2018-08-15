Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Chrysler
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15 августа 17:45

Видео: раллийная «Лянча» в роли свадебного автомобиля

Гонщик Эрик Кома отпраздновал свадьбу за рулем легендарного ралли-кара

Поделиться

Алексей Носаченко

Бывший пилот Формулы 1 и победитель прошлогоднего European Historic Rally Эрик Кома отпраздновал свою свадьбу поездкой на раллийной Lancia Stratos. В ролике, опубликованном на канале Lancia Stratos в YouTube, Кома использует машину для поездки на церемонию бракосочетания, а также свадебного путешествия, которое превращается в раллийный этап.

Lancia Statos — один из легендарных гоночных автомобилей прошлого столетия, победитель чемпионата мира по ралли 1974, 1975 и 1976 года. Среднемоторный спорткар оснащался 2,4-литровым двигателем, отдача которого в зависимости от версии составляла 275 или 320 лошадиных сил. На машинах «Группы 5» агрегат, укомплектованный турбонагнетателем, выдавал 560 лошадиных сил.

В 2010 году ателье Pininfarina представило современную реплику модели. New Stratos получил платформу и большинство механических узлов от Ferrari 430 Scuderia. В том числе купе достался 4,3-литровый атмосферный двигатель, отдачу которого довели до 540 сил и 519 Нм момента.

Старая и «новая» Lancia Stratos.

Планируемый тираж нового «Стратоса» составит 25 экземпляров. Постройкой машины займется фирма Manifattura Automobili Torino.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...