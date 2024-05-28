Lancia представила мощный Ypsilon от спортивного подразделения HF

В Lancia отмечают, что от стандартного Ypsilon Elettrica версия с приставкой HF отличается заниженной подвеской, аэродинамическим обвесом и расширенной колеей. В салоне — спортивные сиденья с двухцветной сине-красной отделкой и логотипы подразделения HF на нижней спице рулевого колеса и интегрированных подголовниках. Ну, а знаменитую эмблему со слоником можно заменить на выступающей полукруглой поставке-столике.

Старт продаж Ypsilon HF намечен на весну 2025 года, цены пока не объявлены.