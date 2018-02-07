Итальянский коллекционер возродит спортивную «Лянчу»

Итальянская компания Automobili Amos, основанная коллекционером и гонщиком Эугенио Амосом, намерена возродить легендарный спорткар Lancia Delta Integrale. Донорами для рестомодов станут более доступные модификации Delta Integrale 16V, которые получат новый дизайн, переработанную подвеску и совершенно иной характер управления. Об этом сообщает Classic Driver.

Всего автомобиль получит более тысячи изменений. В частности, более широкий, сделанный вручную алюминиевый кузов с карбоновой передней частью. У машины изменится геометрия подвески, поэтому, в отличие от оригинальной модели, новая Delta Integrale будет иметь склонность к избыточной поворачиваемости. Информации о силовой установке пока нет.

Автомобиль будет предложен в трехдверной модификации. Благодаря внесенным изменениям, говорит Амос, он станет мускулистее, но в нем безошибочно можно будет узнать Delta Integrale. Помимо нового кузова, машины получат полностью переработанный салон, вдохновением для которого послужил кокпит Delta S4.

Полноприводная Lancia Delta HF Integrale 16v оснащалась 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 сил (298 Нм). Разгон до «сотни» у машины занимал 5,7 секунды.

Сборка автомобилей будет налажена в Пьемонте, где находится большинство поставщиков и специализирующихся на мелкосерийном производстве компаний. Однако некоторые компоненты, детали из углепластика и узлы двигателей, Automobili Amos будет заказывать у лучших итальянский производителей.

Прошальное издание машины — Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Final Edition — выпустили в количестве 250 экземпляров.

Всего планируется построить 15 экземпляров Lancia Delta Integrale. Цена машины пока не сообщается. Первый экземпляр новой «Лянчи» покажут в марте текущего года.