Культовую Lancia продают за 76 миллионов рублей

Lancia Delta S4 Stradale появилась в 1985 году. Считается, что за небольшой промежуток времени итальянцы построили около 200 дорожных купе для омологации раллийной машины Группы Б, но на самом деле тираж вряд ли превысил сотню экземпляров. «Эс-четвертая» стала самой дорогой Лянчей на момент рыночного дебюта: её цена в пять раз превышала стоимость Delta HF turbo.

Двухдверку с кузовом из стеклопластика оснастили «четверкой» 1.8 с комбинированным наддувом (механический нагнетатель плюс турбокомпрессор), пятиступенчатой «механикой» и полноприводной трансмиссией с тремя дифференциалами. Двигатель выдавал 250 лошадиных сил и 291 Нм крутящего момента, позволяя Delta S4 Stradale разгоняться до ста за шесть секунд ровно и достигать максимальных 225 километров в час.