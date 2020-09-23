Культовую Lancia продают за 76 миллионов рублей

Lancia Delta S4 Stradale появилась в 1985 году. Считается, что за небольшой промежуток времени итальянцы построили около 200 дорожных купе для омологации раллийной машины Группы Б, но на самом деле тираж вряд ли превысил сотню экземпляров. «Эс-четвертая» стала самой дорогой Лянчей на момент рыночного дебюта: её цена в пять раз превышала стоимость Delta HF turbo.
Двухдверку с кузовом из стеклопластика оснастили «четверкой» 1.8 с комбинированным наддувом (механический нагнетатель плюс турбокомпрессор), пятиступенчатой «механикой» и полноприводной трансмиссией с тремя дифференциалами. Двигатель выдавал 250 лошадиных сил и 291 Нм крутящего момента, позволяя Delta S4 Stradale разгоняться до ста за шесть секунд ровно и достигать максимальных 225 километров в час.
Фото: Mobile.de
Выставленный на продажу Delta S4 Stradale имеет богатую историю. Сразу после выхода с конвейера автомобиль отправился на Ближний Восток, где пробыл до 2004 года. Затем машину приобрел один из британских музеев, сделав редкий экземпляр частью тематической автомобильной коллекции.
Несмотря на 34-летнюю историю, кузов и салон автомобиля находятся в превосходном состоянии. Интерьер модели выполнен из бежевой замши, которой отделаны сиденья, потолок, а также торпедо и дверные вставки. Помимо этого, Lancia оборудована кассетной магнитолой и дополнительными динамиками.
В настоящий момент приобрести культовый Lancia Delta S4 Stradale можно за 850 тысяч евро (примерно 76 миллионов рублей по текущему курсу).
В январе лондонский дилер Girardo & Co выставил на продажу коллекцию гоночных Lancia, в которую вошли модели Beta Montecarlo Turbo Group V 1983 года, 037 Rally Evo 2 Group B образца 1984 года и другие легендарные экземпляры. Предварительная стоимость набора итальянскх спорткаров составила 7 500 000 долларов (примерно 571 миллион рублей по текущему курсу).