Toyota Land Cruiser 300 впервые в истории стал гибридом

Toyota Land Cruiser 300 впервые в истории стал гибридомВнедорожник всё-таки электрифицирован: без лишнего шума
Упрощать Toyota Land Cruiser HEV не стали: совокупная отдача системы — те же 457 лошадиных сил и 790 Нм, то есть новинка стала самым мощным серийным «Крузаком». Внешне гибридный внедорожник проще всего узнать по шильдикам на дверях, серому хрому вокруг фальшивых насадок выхлопа, а также видоизменённой накладке по низу переднего бампера. Ниши вокруг противотуманок с чёрным глянцем, такая же и зона около номера.
Гибридный «довесок» не сказался на внедорожных возможностях, поскольку глубина преодолеваемого брода 700 миллиметров. Однако снаряженная масса увеличилась более чем на 100 килограммов, а пол багажника стал выше из-за тяговой батареи. Динамические характеристики и показатели топливной экономичности пока не публикуются. Гарантия на гибрид — восемь лет или 160 тысяч километров, но даже в случае отказа системы Land Cruiser 300 останется на ходу за счёт бензиновой составляющей.
В Катаре гибридный Land Cruiser 300 VX стоит от 385 тысяч риалов (106 тысяч долларов), а за топ-версии VXR HEV и GR Sport HEV придётся выложить 405 тысяч риалов (111 тысяч долларов). Для ориентира скажем, что базовый внедорожник с 4,0-литровым атмосферным двигателем в стране стоит 228 700 риалов (63 тысячи долларов).