Toyota Land Cruiser 300 впервые в истории стал гибридом

Гибридный «довесок» не сказался на внедорожных возможностях, поскольку глубина преодолеваемого брода 700 миллиметров. Однако снаряженная масса увеличилась более чем на 100 килограммов, а пол багажника стал выше из-за тяговой батареи. Динамические характеристики и показатели топливной экономичности пока не публикуются. Гарантия на гибрид — восемь лет или 160 тысяч километров, но даже в случае отказа системы Land Cruiser 300 останется на ходу за счёт бензиновой составляющей.