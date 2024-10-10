У Lexus LX появилась гибридная и внедорожная версии

Гибридная система обеспечивает линейный разгон и хороший отклик при старте, а также помогает на бездорожье. Электромотор тут впервые может быть задействован при включении понижающего ряда раздатки, что пригодится в сценариях, требующих максимально точного дозирования тяги — например при езде по камням, грунтовым дорогам и глубоком снегу. Впрочем, для любителей оффроуда у Lexus есть специальное предложение — новый LX Overtrail с блокировками всех дифференциалов и эксклюзивным цветом кузова Moon Desert.