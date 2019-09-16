Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

Текущее поколение внедорожника продержалось на рынке 12 лет всего с двумя рестайлингами. Официальный дебют «двухсотой» модели состоялся в 2007 году, и с тех пор производитель провел два обновления: в 2012 и 2015 годах.

Журналистам издания Best Car также удалось ознакомиться с пресс-формами, по которым создаются детали для нового поколения Land Cruiser. Именно по этим материалам был создан рендер нового поколения. Он, к слову, выглядит точь-в-точь как на фотографии из журнала, которую в конце августа опубликовало издание Kurdistan Automotive.