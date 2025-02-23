Новый Toyota Land Cruiser FJ по цене RAV4: сроки дебюта и подробности

Дебют модели отложили из-за того, что Toyota уличили в мошенничестве с выбросами. Ожидается, что премьера состоится осенью 2025 года, а покупателям предложат несколько модификаций по цене от трёх до четырёх с половиной миллионов йен (эквивалент 27-30 тысяч долларов). Таким образом, новинка окажется в полтора-два раза дешевле Land Cruiser 300, а сравнимо будет стоить RAV4 в богатой комплектации.