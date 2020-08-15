Посмотрите на 47-летний Toyota Land Cruiser с 5,7-литровым V8 под капотом

Классический Land Cruiser FJ45 превратили в рестомод в 2003 году. Карбюраторный 6-цилиндровый мотор заменили на инжекторный «атмосферник» V8 Crate Hemi объёмом 5,7 литра, штатная коробка передач уступила место 5-скоростной «механике». Подключаемый полный привод и раздатка сохранились.
Фото: Mecum.com
Вмешательство в интерьер ограничилось установкой кондиционера и аудиосистемы, способной взаимодействовать с гаджетами. В остальном Land Cruiser FJ45 находится в состоянии, близком к заводскому, а современные грязевые покрышки BF Goodrich и силовая лебёдка позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье.
Фото: Mecum.com
На одометре внедорожника 1973 года выпуска 66,3 тысячи миль (около 106,7 тысячи километров), после кастомизации и реставрации автомобиль хранился в гараже. Проблем с документами нет: доработки сертифицированы, так что раритетный Land Cruiser может свободно эксплуатироваться в США.
Отметим, что хотя внедорожники Land Cruiser серии J40 разработаны Toyota ещё в конце 1950-х, лицензионное производство модели в Бразилии прекратилось только в 2001 году.
Аукцион, на котором необычный пикап найдёт нового владельца, пройдёт во Флориде (США) с 27 по 29 августа. По оценке специалистов, за рестомод Land Cruiser FJ45 удастся выручить по меньшей мере 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).