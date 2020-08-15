Посмотрите на 47-летний Toyota Land Cruiser с 5,7-литровым V8 под капотом

На одометре внедорожника 1973 года выпуска 66,3 тысячи миль (около 106,7 тысячи километров), после кастомизации и реставрации автомобиль хранился в гараже. Проблем с документами нет: доработки сертифицированы, так что раритетный Land Cruiser может свободно эксплуатироваться в США.

Отметим, что хотя внедорожники Land Cruiser серии J40 разработаны Toyota ещё в конце 1950-х, лицензионное производство модели в Бразилии прекратилось только в 2001 году.