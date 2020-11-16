В России стартовали продажи новой спецверсии Toyota Land Cruiser Prado. Известны цены

Как и остальные версии Land Cruiser Prado, топовый Black Onyx оборудован инновационным противоугонным идентификатором T-Mark. Система состоит из 10 000 точек с уникальным PIN-кодом, размещенных по кузову автомобиля и на технических узлах. По словам представителей компании, благодаря данной системе безопасности угонять внедорожник с целью последующей перепродажи не имеет смысла.

В настоящий момент Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx можно приобрести от 4 696 000 рублей.

Источник: Toyota