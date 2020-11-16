В России стартовали продажи новой спецверсии Toyota Land Cruiser Prado. Известны цены

Внешне Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx отличается дополнительными накладками в нижней части переднего и заднего бамперов, а также специальными шильдиками Black Onyx, расположенными на задних стойках внедорожника. Спецверсия доступна с пятиместным и семиместным салоном. В последнем варианте третий ряд сидений оборудован системой складывания при помощи электропривода.
Toyota
Как и другие версии обновленного Prado, топовый Black Onyx оснащается новой 9-дюймовой мультимедийной системой, навигацией на русском языке, а также акустической системой JBL с 14 динамиками и люком с электроприводом. Кроме того, внедорожник доступен с расширенным зимним пакетом, в который входит подогрев задних сидений, специальные потолочные воздуховоды для задних пассажиров, а также предпусковой подогреватель дизельного двигателя и салона с дистанционным управлением.
Фото: Toyota
Prado Black Onyx можно приобрести с двумя вариантами двигателей на выбор: 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 лошадиных сил или с четырехлитровым бензиновым V6, отдача которого составляет 249 лошадиных сил. Кроме того, топовая версия оборудована задней пневмоподвеской, способной изменять высоту кузова в трех положениях. Также, внедорожник комплектуется адаптивной регулируемой подвеской, которая способна в режиме реального времени изменять характеристики каждого амортизатора.
Toyota
Функционал премиальной версии внедорожника включает динамический круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и систему распознавания дорожных знаков. Кроме того, внедорожник оборудован технологией распознавания пешеходов в любое время суток, системой контроля усталости водителя и функцией оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки.
Toyota Land Cruiser Prado лишится механической коробки передач
Как и остальные версии Land Cruiser Prado, топовый Black Onyx оборудован инновационным противоугонным идентификатором T-Mark. Система состоит из 10 000 точек с уникальным PIN-кодом, размещенных по кузову автомобиля и на технических узлах. По словам представителей компании, благодаря данной системе безопасности угонять внедорожник с целью последующей перепродажи не имеет смысла.
В настоящий момент Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx можно приобрести от 4 696 000 рублей.