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14:14

Toyota отзывает в России более тысячи Land Cruiser Prado

В ремонт направят 1 153 внедорожника, выпущенных весной этого года

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает 1 153 экземпляра Toyota Land Cruiser Prado. Речь идет о партии автомобилей, проданных в России в период с 12 марта по 18 апреля 2019 года.

В качестве причины отзыва указана вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. В ведомстве предупредили, что при эксплуатации автомобиля с неисправностью затяжка трубки может ослабнуть, что приведет к утечке топлива и остановке работы двигателя.

В сервисных центрах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена топливной трубки. Расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.

В начале октября стало известно, что отзыву подлежат спорткары Toyota Supra, проданные в США, причем объявило об этом местное подразделение BMW. Ремонт потребовался семи автомобилям 2020 модельного года: оказалось, что при ДТП может повредиться крепление направляющей ремня безопасности.

Источник: Росстандарт