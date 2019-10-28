Toyota отзывает в России более тысячи Land Cruiser Prado

В качестве причины отзыва указана вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. В ведомстве предупредили, что при эксплуатации автомобиля с неисправностью затяжка трубки может ослабнуть, что приведет к утечке топлива и остановке работы двигателя.

В сервисных центрах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена топливной трубки. Расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.