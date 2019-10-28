Toyota отзывает в России более тысячи Land Cruiser Prado

14:14
Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает 1 153 экземпляра Toyota Land Cruiser Prado. Речь идет о партии автомобилей, проданных в России в период с 12 марта по 18 апреля 2019 года.
В качестве причины отзыва указана вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. В ведомстве предупредили, что при эксплуатации автомобиля с неисправностью затяжка трубки может ослабнуть, что приведет к утечке топлива и остановке работы двигателя.
В сервисных центрах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена топливной трубки. Расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.
В начале октября стало известно, что отзыву подлежат спорткары Toyota Supra, проданные в США, причем объявило об этом местное подразделение BMW. Ремонт потребовался семи автомобилям 2020 модельного года: оказалось, что при ДТП может повредиться крепление направляющей ремня безопасности.