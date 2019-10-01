BMW отзовёт в США спорткары Toyota Supra

Новая Toyota Supra построена на агрегатах BMW Z4. С баварским родстером модель делит платформу, двигатели, элементы подвески и интерьера. Сборкой Supra занимается завод Magna Steyr в Граце, где BMW выпускает Z4 и автомобили 5 серии, поэтому именно немцы уполномочены объявлять отзыв и проводить ремонт автомобилей.

В США и России Toyota Supra предлагается только с 3,0-литровой рядной «турбошестеркой» (340 сил и 500 Нм момента) и восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. Заднеприводный спорткар способен разгоняться до «сотни» за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час. Соплатформенный Z4 с аналогичным двигателем достигает 100 километров в час через 4,5 секунды.