Винтажный Land Rover приспособили для перевозки мотоциклов

Автомобиль окрасили в желтый цвет, кроме того, Deus вручную расписали шасси «Ленд Марины». Сейчас автомобиль отправился в тур по Европе: Deus Ex Machina выставляют проект в своих магазинах в разных странах, чтобы посетители могли вживую познакомиться с Yellow Land Marine.

В апреле показали еще один проект на базе автомобиля Land Rover — австралиец вместе с сыном превратил Defender 1985 года в игрушечную машинку из Hot Wheels. Мужчина купил за 45 тысяч рублей старый внедорожник и потратил два года, чтобы закончить проект. Итоговая стоимость переделки составила около 30 тысяч австралийских долларов порядка 1,4 миллионов рублей по текущему курсу.