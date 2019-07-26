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16:11

Винтажный Land Rover приспособили для перевозки мотоциклов

Автомобиль отправился в тур по Европе

Ателье Cool ’n’ Vintage, которое занимается восстановлением старых «Лэнд Роверов», построило автомобиль для перевозки мотоциклов на базе Land Rover Series 2A 1966 года. Вместе с ними на проектом работал производитель мотоциклов Deus Ex Machina.

Автомобиль назвали Yellow Land Marine с приставкой Nr86 в честь того, что это 86-ой по счету проект ателье. В основу проекта легла бывшая пожарная машина, которая долгое время не эксплуатировалась, но довольно неплохо сохранилась и подходила на роль автомобиля для тюнинга.

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Желтый автомобиль оснастили 2,25-литровым бензиновым мотором Land Rover, а в пару к нему поставили четырехступенчтаую механическую трансмиссию от третьей серии модели. Всего на реконструкцию потратили около тысячи часов. Собирали внедорожник вручную.

Танк и гранатомет превращают Land Rover в металлолом

Автомобиль окрасили в желтый цвет, кроме того, Deus вручную расписали шасси «Ленд Марины». Сейчас автомобиль отправился в тур по Европе: Deus Ex Machina выставляют проект в своих магазинах в разных странах, чтобы посетители могли вживую познакомиться с Yellow Land Marine.

В апреле показали еще один проект на базе автомобиля Land Rover — австралиец вместе с сыном превратил Defender 1985 года в игрушечную машинку из Hot Wheels. Мужчина купил за 45 тысяч рублей старый внедорожник и потратил два года, чтобы закончить проект. Итоговая стоимость переделки составила около 30 тысяч австралийских долларов порядка 1,4 миллионов рублей по текущему курсу.