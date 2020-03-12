Land Rover выпустит конкурента BMW X1

По предварительным данным, кроссовер получит дизайн в стиле Defender, будет выпускаться только в пятидверном исполнении, а в линейку двигателей войдут трех- и четырехцилиндровые агрегаты. Вероятно, появится и гибридная модификация. По умолчанию для кроссовера будет предусмотрен передний привод, а систему полного привода предложат за дополнительную плату.

Известна и примерная стоимость модели – около 25 тысяч фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, Defender 90 стоит в Великобритании 40,3 тысячи фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей). BMW X1 можно купить на российском рынке за 1 997 000, BMW X2 и Audi Q3 оцениваются в 2 миллиона и 2,3 миллиона рублей соответственно, а Mercedes-Benz GLA стоит 2 790 000 рублей.