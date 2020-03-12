Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:44

Land Rover выпустит конкурента BMW X1

Британский автопроизводитель рассматривает возможность выхода в сегмент компактных кроссоверов

Land Rover Defender 110 2020
Лиза Будрина
Компания Land Rover может выйти в новый для себя сегмент компактных кроссоверов. Как сообщает портал Which Car, в основу новинки ляжет укороченная версия модульной платформы Defender, а ее главным конкурентами на рынке станут BMW X1 или Mercedes-Benz GLA.

По предварительным данным, кроссовер получит дизайн в стиле Defender, будет выпускаться только в пятидверном исполнении, а в линейку двигателей войдут трех- и четырехцилиндровые агрегаты. Вероятно, появится и гибридная модификация. По умолчанию для кроссовера будет предусмотрен передний привод, а систему полного привода предложат за дополнительную плату.

Известна и примерная стоимость модели – около 25 тысяч фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, Defender 90 стоит в Великобритании 40,3 тысячи фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей). BMW X1 можно купить на российском рынке за 1 997 000, BMW X2 и Audi Q3 оцениваются в 2 миллиона и 2,3 миллиона рублей соответственно, а Mercedes-Benz GLA стоит 2 790 000 рублей.

Возможное появление «бэби-Дефендера» обсуждалось еще в конце 2019 года. Тогда сообщалось, что новинку могут назвать Land Rover 80, а в продажу она поступит в 2021 году.

Источник: Which Car