Раскрыта стоимость нового Mercedes-Benz GLA в России

Mercedes-Benz GLA второго поколения, построенный на платформе А-Class, дебютировал в конце прошлого года. Он подрос в габаритах относительно предшественника – например, стал на 104 миллиметра выше. При этом длина сократилась на 14 миллиметров.

Полноприводный GLA имеет дифференциал в задней оси и встроенную в него муфту: в стандартном режиме тяга распределяется в пропорции 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном — 70:30. Муфту можно принудительно заблокировать, и тогда момент будет делиться поровну между передней и задней осью.