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6 марта, 13:20

Раскрыта стоимость нового Mercedes-Benz GLA в России

Новинка доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор

Mercedes-Benz GLA второго поколения
Лиза Будрина
Mercedes-Benz GLA второго поколения выходит на российский рынок. Кроссовер доступен в двух модификациях: переднеприводной с 1,3-литровым мотором и полноприводной с двигателем 2.0. Цены варьируются от 2 790 000 до 3 470 000 рублей.

Уже в базе GLA укомплектован цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 10 дюймов, климат-контролем, подогревом руля и передних кресел, круиз-контролем и 18-дюймовыми дисками. В более продвинутом исполнении кроссовер также получил камеру заднего вида, 19-дюймовые диски и бесключевой доступ в салон.

КомплектацияGLA 200GLA 250 4Matic
Progressive2 790 0003 170 000
Sport3 470 000

Для сравнения, ближайшие конкуренты GLA, BMW X2 и Audi Q3, стоят от 2 миллионов и 2,3 миллиона рублей соответственно.

Mercedes-Benz GLA второго поколения, построенный на платформе А-Class, дебютировал в конце прошлого года. Он подрос в габаритах относительно предшественника – например, стал на 104 миллиметра выше. При этом длина сократилась на 14 миллиметров.

Полноприводный GLA имеет дифференциал в задней оси и встроенную в него муфту: в стандартном режиме тяга распределяется в пропорции 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном — 70:30. Муфту можно принудительно заблокировать, и тогда момент будет делиться поровну между передней и задней осью.