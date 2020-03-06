Раскрыта стоимость нового Mercedes-Benz GLA в России

Уже в базе GLA укомплектован цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 10 дюймов, климат-контролем, подогревом руля и передних кресел, круиз-контролем и 18-дюймовыми дисками. В более продвинутом исполнении кроссовер также получил камеру заднего вида, 19-дюймовые диски и бесключевой доступ в салон.
|Комплектация
|GLA 200
|GLA 250 4Matic
|Progressive
|2 790 000
|3 170 000
|Sport
|—
|3 470 000
Для сравнения, ближайшие конкуренты GLA, BMW X2 и Audi Q3, стоят от 2 миллионов и 2,3 миллиона рублей соответственно.
Mercedes-Benz GLA второго поколения, построенный на платформе А-Class, дебютировал в конце прошлого года. Он подрос в габаритах относительно предшественника – например, стал на 104 миллиметра выше. При этом длина сократилась на 14 миллиметров.
Полноприводный GLA имеет дифференциал в задней оси и встроенную в него муфту: в стандартном режиме тяга распределяется в пропорции 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном — 70:30. Муфту можно принудительно заблокировать, и тогда момент будет делиться поровну между передней и задней осью.