Land Rover раскрыл дату дебюта нового Defender

В компании уверяют, что несмотря на радикальное обновление внедорожные возможности Land Rover Defender останутся на довольно высоком уровне. В будущем модель трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.

Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.