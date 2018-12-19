Land Rover раскрыл дату дебюта нового Defender

Презентацию нового Defender, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею Land Rover. Внедорожник будет во многом унифицирован с нынешним Discovery, а в его основу ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture) — эволюция алюминиевой D7u. Гамма двигателей «Дефендера» будет состоять из моторов семейства Ingenium, а также гибридные установок. Коробка — скорее всего, восьмидиапазонный «автомат».
В компании уверяют, что несмотря на радикальное обновление внедорожные возможности Land Rover Defender останутся на довольно высоком уровне. В будущем модель трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.
Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.