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10:52

Land Rover раскрыл дату дебюта нового Defender

На рынок внедорожник выйдет на ранее 2020 года

© Фото: carscoops.com
Компания Land Rover опубликовала тизер внедорожника Defender следующего поколения и намекнула на дату его премьеры. Судя по информации, размещенной на странице марки в Facebook, публичный дебют новинки состоится в следующем году.

Презентацию нового Defender, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею Land Rover. Внедорожник будет во многом унифицирован с нынешним Discovery, а в его основу ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture) — эволюция алюминиевой D7u. Гамма двигателей «Дефендера» будет состоять из моторов семейства Ingenium, а также гибридные установок. Коробка — скорее всего, восьмидиапазонный «автомат».

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В компании уверяют, что несмотря на радикальное обновление внедорожные возможности Land Rover Defender останутся на довольно высоком уровне. В будущем модель трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.

Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.

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