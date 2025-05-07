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Опубликовано 07 мая 2025, 18:19
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Land Rover Defender для «Дакара»: первые фотографии

Британцы выставят на гонку три доработанных Defender Octa
Компания Land Rover опубликовала первые фотографии Defender для «Дакара». На старт знаменитого марафона выйдут три машины, а одним из пилотов заявлен легенда ралли-рейда Стефан Петерансель. Базируются гоночные внедорожники на экстремальной версии Octa, которая уже с завода оснащается двигателя V8 4.4, усиленной подвеской и шинами внешним диаметром 33 дюйма.
Land Rover Defender для «Дакара»: первые фотографии
© Land Rover
Алексей Носаченко
Алексей Носаченко

Компания Land Rover готовится к первому «Дакару» в своей истории и уже обкатывает прототип гоночного внедорожника в Марокко. Как мы знаем, основой для «боевого» вездехода станет серийный Octa. С ним Defender Dakar D7X‑R разделит не только платформу, но также битурбодвигатель V8 4.4 и трансмиссию. Выступать за заводскую команду будет 14-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель и один из самых перспективных и талантливых молодых гонщиков — литовец Рокас Бацюшка. Третьего пилота объявит позже.

© Land Rover

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Помимо непосредственного участия в ралли-рейде, бренд Defender выступит и как официальный партнёр соревнований. На британских внедорожниках будут возить организаторов гонки и журналистов, а ещё Land Rover возьмет на себя постройку шести специальных «разведывательных машин» для обкатки будущих маршрутов. По всей видимости, это тоже будут доработанные Defender Octa или монокубковые Defender 90 от Bowler.

© Land Rover

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На товарные «Окты» ставят битурбомотор V8 4.4 с 48-вольтовым стартер-генератором (635 л.с., 750 Нм), пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport и тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами. Дорожный просвет у таких вседорожников составляет 319 миллиметров. По сравнению с обычным Defender на Octa улучшена артикуляция колес, а в список ездовых режимов добавлен специальный профиль с настройками под скоростные заезды вне асфальта. Разгон до ста у машины занимает четыре секунды ровно, максималка — 250 километров в час.

Источник:Land Rover
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Land Rover
#Defender
#Внедорожники
#Дакар