Land Rover Defender для «Дакара»: первые фотографии

Компания Land Rover готовится к первому «Дакару» в своей истории и уже обкатывает прототип гоночного внедорожника в Марокко. Как мы знаем, основой для «боевого» вездехода станет серийный Octa. С ним Defender Dakar D7X‑R разделит не только платформу, но также битурбодвигатель V8 4.4 и трансмиссию. Выступать за заводскую команду будет 14-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель и один из самых перспективных и талантливых молодых гонщиков — литовец Рокас Бацюшка. Третьего пилота объявит позже.