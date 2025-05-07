Land Rover Defender для «Дакара»: первые фотографии

Land Rover Defender для «Дакара»: первые фотографииБританцы выставят на гонку три доработанных Defender Octa
Компания Land Rover готовится к первому «Дакару» в своей истории и уже обкатывает прототип гоночного внедорожника в Марокко. Как мы знаем, основой для «боевого» вездехода станет серийный Octa. С ним Defender Dakar D7X‑R разделит не только платформу, но также битурбодвигатель V8 4.4 и трансмиссию. Выступать за заводскую команду будет 14-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель и один из самых перспективных и талантливых молодых гонщиков — литовец Рокас Бацюшка. Третьего пилота объявит позже.
Помимо непосредственного участия в ралли-рейде, бренд Defender выступит и как официальный партнёр соревнований. На британских внедорожниках будут возить организаторов гонки и журналистов, а ещё Land Rover возьмет на себя постройку шести специальных «разведывательных машин» для обкатки будущих маршрутов. По всей видимости, это тоже будут доработанные Defender Octa или монокубковые Defender 90 от Bowler.
На товарные «Окты» ставят битурбомотор V8 4.4 с 48-вольтовым стартер-генератором (635 л.с., 750 Нм), пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport и тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами. Дорожный просвет у таких вседорожников составляет 319 миллиметров. По сравнению с обычным Defender на Octa улучшена артикуляция колес, а в список ездовых режимов добавлен специальный профиль с настройками под скоростные заезды вне асфальта. Разгон до ста у машины занимает четыре секунды ровно, максималка — 250 километров в час.