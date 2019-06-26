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14:35

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

С 26 июня кроссовер доступен для заказов у дилеров, а первые автомобили появятся в автосалонах осенью

Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport. Новинку можно заказать в семи комплектациях и с четырьмя вариантами двухлитровых моторов, а также с посадочной формулой 5+2. Цены варьируются от 2 930 000 до 4 082 000 рублей.
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В России для новинки предложены бензиновые модификации с четырехцилиндровыми агрегатами мощностью 200 и 249 лошадиных сил, а также дизели, выдающие 150 и 180 сил. Стандартно все кроссоверы комплектуются светодиодными фарами и датчиками парковки, мультимедийной системой с экраном диагональю 10 дюймов и камерой заднего вида с динамической разметкой.

Land Rover Discovery Sport2020 МГ
Комплектация Standardот 2 930 000 рублей
Комплектация Sот 3 292 000 рублей
Комплектация SEот 3 565 000 рублей
Комплектация HSEот 3 974 000 рублей
Комплектация R-Dynamic Sот 3 424 000 рублей
Комплектация R-Dynamic SEот 3 698 000 рублей
Комплектация R-Dynamic HSEот 4 082 000 рублей

Всего для модели предусмотрены семь комплектаций: Standard, S, SE и HSE, а также R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Их можно отличить по специальной гравировке цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения.

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В базовый набор электронных ассистентов входят система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон, функция плавного старта в гору.

Кроме того, для кроссовера предусмотрена функции предупреждения о выезде и удержания полосы движения, системы стабилизации, контроля степени усталости водителя, помощи при экстренном торможении и предотвращения переворачивания.

В семиместных исполнениях диван второго ряда можно сложить в пропорции 40:20:40. Всего же эта версия предусматривает 24 конфигурации кресел.

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Обновленный Discovery Sport был представлен в конце мая. Кроссовер отличается от дореформенной версии бамперами, решеткой радиатора и фарам с измененным рисунком ходовых огней. В основе автомобиля лежит платформа Premium Transverse Architecture (PTA), на которой ранее построили Range Rover Evoque. В ходе модернизации были улучшены стойки МакФерсон спереди и многорычажка с «интегральным» звеном сзади, а жесткость на кручении увеличилась на 13 процентов.

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