Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Обновленный Discovery Sport был представлен в конце мая. Кроссовер отличается от дореформенной версии бамперами, решеткой радиатора и фарам с измененным рисунком ходовых огней. В основе автомобиля лежит платформа Premium Transverse Architecture (PTA), на которой ранее построили Range Rover Evoque. В ходе модернизации были улучшены стойки МакФерсон спереди и многорычажка с «интегральным» звеном сзади, а жесткость на кручении увеличилась на 13 процентов.