Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

В России для новинки предложены бензиновые модификации с четырехцилиндровыми агрегатами мощностью 200 и 249 лошадиных сил, а также дизели, выдающие 150 и 180 сил. Стандартно все кроссоверы комплектуются светодиодными фарами и датчиками парковки, мультимедийной системой с экраном диагональю 10 дюймов и камерой заднего вида с динамической разметкой.
|Land Rover Discovery Sport
|2020 МГ
|Комплектация Standard
|от 2 930 000 рублей
|Комплектация S
|от 3 292 000 рублей
|Комплектация SE
|от 3 565 000 рублей
|Комплектация HSE
|от 3 974 000 рублей
|Комплектация R-Dynamic S
|от 3 424 000 рублей
|Комплектация R-Dynamic SE
|от 3 698 000 рублей
|Комплектация R-Dynamic HSE
|от 4 082 000 рублей
Всего для модели предусмотрены семь комплектаций: Standard, S, SE и HSE, а также R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Их можно отличить по специальной гравировке цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения.
В базовый набор электронных ассистентов входят система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон, функция плавного старта в гору.
Кроме того, для кроссовера предусмотрена функции предупреждения о выезде и удержания полосы движения, системы стабилизации, контроля степени усталости водителя, помощи при экстренном торможении и предотвращения переворачивания.
В семиместных исполнениях диван второго ряда можно сложить в пропорции 40:20:40. Всего же эта версия предусматривает 24 конфигурации кресел.
Обновленный Discovery Sport был представлен в конце мая. Кроссовер отличается от дореформенной версии бамперами, решеткой радиатора и фарам с измененным рисунком ходовых огней. В основе автомобиля лежит платформа Premium Transverse Architecture (PTA), на которой ранее построили Range Rover Evoque. В ходе модернизации были улучшены стойки МакФерсон спереди и многорычажка с «интегральным» звеном сзади, а жесткость на кручении увеличилась на 13 процентов.