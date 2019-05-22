Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Дополнительно Discovery Sport можно укомплектовать цифровой приборной панелью, «умным» зеркалом заднего вида с углом обзора 50 градусов, на которое транслируется картинка с камеры, виртуальным прозрачным капотом (ClearSight Ground View) и ИИ-системой Smart Settings, анализирующей привычки владельца и заранее настраивает под него машину. Наконец, в список доступного оборудования входит широкий перечень ассистирующих систем безопасности.

Начальная цена нового Discovery Sport в Великобритании составит 31 575 фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). В России нынешняя модель предлагается только с полным приводом. Цена — от 2 850 000 рублей.