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12:10

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Внедорожник переехал на новую платформу и получил гибридные силовые агрегаты

Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки. У модели немного изменилась внешность, оснащение, а также материалы отделки салона.

Как и Range Rover Evoque, новый Land Rover Discovery Sport построен на платформе Premium Transverse Architecture (PTA): улучшенные стойки МакФерсон спереди, многорычажка с «интегральным» звеном сзади и возросшая на 13 процентов жесткость на кручение. Переход на новую «тележку» позволил обновить и электрифицировать гамму двигателей, а также повысить комфорт во время движения.

В линейке появился мягкий гибрид с 48-вольтовой батарей и стартер-генератором с ремённым приводом. Такие машины могут быть оснащены бензиновыми и дизельными агрегатами семейства Ingenium до 250 лошадиных сил. Экономия топлива от внедрения гибридной надстройки может составить шесть процентов. Позднее в списке доступных модификаций Discovery Sport появится подключаемый гибрид.

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Дорожный просвет Discovery Sport составляет 212 миллиметров. Углы въезда и съезда — 25 и 30 градусов соответственно. Внедорожник может преодолевать броды глубиной до 600 миллиметров и буксировать груз массой 2,5 тонны.

Базовый вариант внедорожника (150-сильный дизель и передний привод) — это единственная негибридная версия в линейке. Остальные модификации предлагаются с обновленным девятидиапазонным «автоматом» ZF и полным приводом. Трансмиссия может динамически распределять момент между осями (Active Driveline) и отключать заднюю ось при движении на постоянной скорости (Driveline Disconnect). В стандартное оснащение также входит переключатель режимов движения Terrain Response 2 с пятью основными и дополнительным автоматическим профилем.

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Отличить внедорожник от предыдущей машины можно по другим бамперам, решетке радиатора и фарам с измененным рисунком ходовых огней.

В салоне Land Rover Discovery Sport появился электронный рычаг КПП вместо «шайбы», обновленная информационно-развлекательная система Touch Pro с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой и точкой доступа 4G WiFi. Архитектура и компоновка блоков передней панели выполнена в стиле Range Rover Evoque.

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Дополнительно Discovery Sport можно укомплектовать цифровой приборной панелью, «умным» зеркалом заднего вида с углом обзора 50 градусов, на которое транслируется картинка с камеры, виртуальным прозрачным капотом (ClearSight Ground View) и ИИ-системой Smart Settings, анализирующей привычки владельца и заранее настраивает под него машину. Наконец, в список доступного оборудования входит широкий перечень ассистирующих систем безопасности.

Начальная цена нового Discovery Sport в Великобритании составит 31 575 фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). В России нынешняя модель предлагается только с полным приводом. Цена — от 2 850 000 рублей.

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