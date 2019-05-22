Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Как и Range Rover Evoque, новый Land Rover Discovery Sport построен на платформе Premium Transverse Architecture (PTA): улучшенные стойки МакФерсон спереди, многорычажка с «интегральным» звеном сзади и возросшая на 13 процентов жесткость на кручение. Переход на новую «тележку» позволил обновить и электрифицировать гамму двигателей, а также повысить комфорт во время движения.
В линейке появился мягкий гибрид с 48-вольтовой батарей и стартер-генератором с ремённым приводом. Такие машины могут быть оснащены бензиновыми и дизельными агрегатами семейства Ingenium до 250 лошадиных сил. Экономия топлива от внедрения гибридной надстройки может составить шесть процентов. Позднее в списке доступных модификаций Discovery Sport появится подключаемый гибрид.
Базовый вариант внедорожника (150-сильный дизель и передний привод) — это единственная негибридная версия в линейке. Остальные модификации предлагаются с обновленным девятидиапазонным «автоматом» ZF и полным приводом. Трансмиссия может динамически распределять момент между осями (Active Driveline) и отключать заднюю ось при движении на постоянной скорости (Driveline Disconnect). В стандартное оснащение также входит переключатель режимов движения Terrain Response 2 с пятью основными и дополнительным автоматическим профилем.
В салоне Land Rover Discovery Sport появился электронный рычаг КПП вместо «шайбы», обновленная информационно-развлекательная система Touch Pro с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой и точкой доступа 4G WiFi. Архитектура и компоновка блоков передней панели выполнена в стиле Range Rover Evoque.
Дополнительно Discovery Sport можно укомплектовать цифровой приборной панелью, «умным» зеркалом заднего вида с углом обзора 50 градусов, на которое транслируется картинка с камеры, виртуальным прозрачным капотом (ClearSight Ground View) и ИИ-системой Smart Settings, анализирующей привычки владельца и заранее настраивает под него машину. Наконец, в список доступного оборудования входит широкий перечень ассистирующих систем безопасности.
Начальная цена нового Discovery Sport в Великобритании составит 31 575 фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). В России нынешняя модель предлагается только с полным приводом. Цена — от 2 850 000 рублей.