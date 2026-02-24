Land Rover официально подтвердил разработку компактного внедорожника Defender Sport

Defender Sport внешне будет похож на своего «старшего брата», но с некоторыми отличиями. Новинка получит более тонкие передние фары, покатую переднюю часть для улучшения аэродинамики и характерные черные накладки на бамперах и колесных арках. Покупателям также предложат широкие возможности кастомизации.

В основе новинки лежит новая модульная платформа EMA (Electric Modular Architecture). Колесная база будет длинной относительно всего кузова. Дверь багажника, как и полагается настоящему внедорожнику, будет распашной.

Внутри появится большой дисплей с новым интерфейсом, который в будущем станет единым для всех моделей JLR. Мест будет 5 (версии на 7 мест не планируется), но возможно появление шестого откидного сиденья между водителем и передним пассажиром.

Ключевая особенность — платформа EMA изначально разработана только для электромобилей. Никаких гибридных или бензиновых версий у Defender Sport не будет.

Цены на новый Land Rover Defender Sport будут начинаться от £40 тыс. — £50 тыс. (примерно 4,7 — 5,9 млн рублей по текущему курсу), что заметно дешевле базовых версий большого Defender. Однако, учитывая ценовую политику бренда, топовые модификации окажутся существенно дороже.

