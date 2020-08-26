Электрический болид с моторами Tesla дважды установил рекорд скорости

По правилам, установленным организацией SCTA (Southern California Timing Association), учитывается средняя скорость прохождения дистанции в одну милю (1,6 километра). Причём отрезок нужно проехать в обе стороны. Предыдущий рекорд, 342,9 километра в час, держался с 1997 года, однако современному Electraliner удалось его побить дважды в течение одного дня. В зачёт пошла средняя скорость, а максимальная достигла отметки в 386 километров в час.
Electraliner пилотировал Джим Хугерхайд, на счету которого уже есть рекорд скорости на электромотоцикле – 327,6 километра в час.
Что же касается самого болида, то его технические характеристики не раскрывают. Известно только, что в движение его приводят моторы от электромобилей Tesla.
Видео: EV West
Рекорд скорости на суше среди автомобилей, оснащенных традиционным поршневым двигателем внутреннего сгорания, недавно установил стримлайнер Speed Demon. На том же Бонневилле он развил среднюю скорость 757 километров в час, а максимальная составила 775 километров в час. Абсолютный рекорд принадлежит ракетомобилю Thrust SSC, который в 1997 году на дистанции в 21 километр разогнался до 1230 километров в час.