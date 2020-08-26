Электрический болид с моторами Tesla дважды установил рекорд скорости

Electraliner пилотировал Джим Хугерхайд, на счету которого уже есть рекорд скорости на электромотоцикле – 327,6 километра в час.

Что же касается самого болида, то его технические характеристики не раскрывают. Известно только, что в движение его приводят моторы от электромобилей Tesla.