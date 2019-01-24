Особую версию Toyota Land Cruiser посвятят эволюции внедорожника

В стандартное оснащение Toyota Land Cruiser Heritage Edition входит система помощи при спуске и подъеме, внедорожный круиз-контроль CRAWL Control, селектор режимов движения Multi-Terrain Select и улучшающий маневренность Off-Road Turn Assist. Кроме того, внедорожнику положены сиденья с вентиляцией, четырехзонный климат-контроль с 28 дефлекторами, мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Продажи Toyota Land Cruiser Heritage Edition начнутся в конце лета 2019 года. Цены будут объявлены позднее.