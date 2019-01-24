Особую версию Toyota Land Cruiser посвятят эволюции внедорожника

Toyota Land Cruiser Heritage Edition будет доступны только с двумя рядами сидений, цветом кузова Midnight Black Metallic или Blizzard Pearl, решеткой радиатора с темными акцентами и 18-дюймовыми коваными алюминиевыми колесами BBS. О принадлежности машин к спецверсии будут говорить винтажные логотипы Land Cruiser, отсутствующие подножки и хромированные боковые молдинги.
Под капотом внедорожников разместится 5,7-литровый V8, выдающий 386 лошадиных сил и 544 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» ECT-i. Внедорожник оборудован полным приводом с центральным дифференциалом Torsen, двухступенчатой раздаткой и понижающим рядом трансмиссии, а также гидравлической системой стабилизации положения кузова KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). Передняя подвеска, радиатор, раздаточная коробка защищены металлическими пластинами.
В стандартное оснащение Toyota Land Cruiser Heritage Edition входит система помощи при спуске и подъеме, внедорожный круиз-контроль CRAWL Control, селектор режимов движения Multi-Terrain Select и улучшающий маневренность Off-Road Turn Assist. Кроме того, внедорожнику положены сиденья с вентиляцией, четырехзонный климат-контроль с 28 дефлекторами, мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.
Продажи Toyota Land Cruiser Heritage Edition начнутся в конце лета 2019 года. Цены будут объявлены позднее.