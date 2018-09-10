Посмотрите, как не нужно поднимать перевернувшийся Land Cruiser

В январе на реке Лена провалился под лед двадцатипятитонный трактор, пытавшийся достать автокран «Урал». Инцидент произошел недалеко от села Кривая Лука в Иркутской области, когда местные жители решили не дожидаться спасателей и самостоятельно вытащить утонувший там же бензовоз.