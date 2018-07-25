В одну колонну выстроились 640 автомобилей

Пульс

Британцы собрали вместе рекордное количество «Лэнд Роверов»

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25 июля 2018

В Великобритании установили новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству автомобилей Land Rover, собравшихся в одном месте. Достижение было зафиксировано на мероприятии Billing Off-Road Show – в колонну выстроились 640 машин марки.

[Самые странные автомобильные рекорды](https://motor.ru/selector/bizarre.htm)

Самые странные автомобильные рекорды

Установление нового рекорда приурочено к празднованию 70-летия марки Land Rover. Для того, чтобы достижение было зафиксировано водителям в колонне приходилось поддерживать определенную дистанцию друг перед другом – не больше двух корпусов автомобиля. Таким образом они должны были проехать две мили (3,23 километра).

Прошлый рекорд был установлен в Германии. Тогда в одну колонну выстроились 632 «Лэнд Ровера».

Фото с сайта autoclassics.com

Фото с сайта autoclassics.com

В России попытались установить такой же рекорд в апреле этого года. На московском Третьем транспортном кольце собралось более двух тысяч автомобилей, однако представители Книги Гиннесса зафиксировали большие разрывы в колонне, и рекорд не состоялся.

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Теги:
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