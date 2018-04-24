Участники мероприятия намерены попасть в Книгу Гиннесса

Пульс

В Москве собрали вместе рекордное количество «Лэнд Роверов»

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24 апреля 2018

Российские владельцы Land Rover попытались установить рекорд Книги Гиннесса и собрали на Третьем транспортном кольце столицы 2152 автомобиля марки. Мероприятие приурочили к 70-летнему юбилею британского производителя.

[Самые странные автомобильные рекорды](https://motor.ru/selector/bizarre.htm)

Самые странные автомобильные рекорды

Регистрация участников велась с помощью специального приложения. Через него также собирались необходимые данные для признания рекорда: фотографии с указанием времени и GPS-координат. За соблюдением правил следили представители Книги рекордов Гиннесса, однако был ли зафиксирован рекорд станет известно только летом.

Автомобили собрались на внешней стороне Третьего транспортного кольца и следовали за машинами сопровождения. Все «Лэнд Роверы» равномерно распределились по всей длине магистрали. Координация рекорда происходила в прямом эфире «Авторадио».

Ранее в рамках празднования дня рождения бренда британский мастер сноу-арта Саймон Бек вытоптал силуэт Land Rover Defender на склоне горы во Французских Альпах. Длина арт-объекта составила 250 метров. Чтобы его создать, Бек прошел 16,5 километра, сделав в общей сложности 20 894 шага.

Помимо этого, компания даже решилась на возобновление выпуска внедорожника Defender. Юбилейная модификация модели получила 405-сильный двигатель V8, автоматическую коробку передач и вышла ограниченным тиражом — 150 экземпляров.

Быстрые ведра

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