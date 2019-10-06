Системы удержания в полосе движения не внушают доверия

Речь в нём шла именно о системе удержания автомобиля посередине полосы, а не только контроля за разметкой. Работа электронных ассистентов проверялась на примере 20 автомобилей: Mercedes-Benz E300, Infiniti QX50, Volvo S90, BMW 530i и Tesla Model S. Участники тестирования жаловались на слишком грубую работу системы, которая порой одёргивала их без очевидной причины, а некоторые отметили, что навязчивое вмешательство электроники в процесс управления автомобилем их оскорбляет. Исследователи из IIHS считают, что системы удержания в полосе движения совершенствуются с каждым годом и уже довольно скоро, возможно, они научатся работать более эффективно.