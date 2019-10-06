Системы удержания в полосе движения не внушают доверия

Система контроля за разметкой способна предупреждать водителя о непреднамеренном уходе с полосы или при смене полосы движения без включения сигнала поворота. Система удержания в полосе движения предотвращает аварийные ситуации, связанные с выездом из занимаемой полосы, и при помощи либо тормозной системы, либо электроусилителя рулевого управления корректирует автомобиль таким образом, чтобы он ехал ровно посередине полосы движения — при условии наличия чёткой разметки по обеим её сторонам. Однако американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) настроен весьма скептически: новое исследование показало, что водители не доверяют этим системам.
Речь в нём шла именно о системе удержания автомобиля посередине полосы, а не только контроля за разметкой. Работа электронных ассистентов проверялась на примере 20 автомобилей: Mercedes-Benz E300, Infiniti QX50, Volvo S90, BMW 530i и Tesla Model S. Участники тестирования жаловались на слишком грубую работу системы, которая порой одёргивала их без очевидной причины, а некоторые отметили, что навязчивое вмешательство электроники в процесс управления автомобилем их оскорбляет. Исследователи из IIHS считают, что системы удержания в полосе движения совершенствуются с каждым годом и уже довольно скоро, возможно, они научатся работать более эффективно.