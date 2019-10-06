Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Системы удержания в полосе движения не внушают доверия

Потребители считают работу электронных ассистентов водителя неэффективной

Системы контроля за разметкой и удержания в полосе движения становятся всё более распространённым явлением, однако водители до сих пор им не доверяют.

Система контроля за разметкой способна предупреждать водителя о непреднамеренном уходе с полосы или при смене полосы движения без включения сигнала поворота. Система удержания в полосе движения предотвращает аварийные ситуации, связанные с выездом из занимаемой полосы, и при помощи либо тормозной системы, либо электроусилителя рулевого управления корректирует автомобиль таким образом, чтобы он ехал ровно посередине полосы движения при условии наличия чёткой разметки по обеим её сторонам. Однако американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) настроен весьма скептически: новое исследование показало, что водители не доверяют этим системам.

Речь в нём шла именно о системе удержания автомобиля посередине полосы, а не только контроля за разметкой. Работа электронных ассистентов проверялась на примере 20 автомобилей: Mercedes-Benz E300, Infiniti QX50, Volvo S90, BMW 530i и Tesla Model S. Участники тестирования жаловались на слишком грубую работу системы, которая порой одёргивала их без очевидной причины, а некоторые отметили, что навязчивое вмешательство электроники в процесс управления автомобилем их оскорбляет. Исследователи из IIHS считают, что системы удержания в полосе движения совершенствуются с каждым годом и уже довольно скоро, возможно, они научатся работать более эффективно.