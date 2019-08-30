Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:34

Названа самая раздражающая водителей система безопасности

Эксперты расспросили 16,5 тысячи американских автомобилистов о самых навязчивых электронных ассистентах

© pixabay.com
Консалтинговая компания JD Power провела опрос среди 20 тысяч американцев, темой которого стали системы помощи водителю, призванные повысить безопасность на дорогах. Вопросы касались 38 различных «ассистентов», многие из которых, как выяснилось, только раздражают автомобилистов.

В частности, наибольшее количество жалоб касалось системы удержания автомобиля в полосе движения. 21 процент водителей охарактеризовали ее как «слишком навязчивую», а 61 процент респондентов признались, что и вовсе отключили ее. Еще 20 процентов водителей заявили, что не находят электронных ассистентов раздражающими, однако все же предпочитают их деактивировать.

Кристин Колодж, глава отдела исследований взаимодействия водителей и взаимодействия человека с автомобилями в JD Power, заявила, что электронные ассистенты «могут быть восприняты некоторыми как надоедливые родители». «Никто не хочет, чтобы им постоянно говорили, что они едут неправильно», пояснила она.

Пример работы системы удержания автомобиля в полосе

EuroNCAP

Согласно исследованию, общая удовлетворенность технологиями новых автомобилей колеблется в широком диапазоне. Например, Kia Stinger 2019 года набрала 834 балла из 1000, а средняя оценка 250 изученных автомобилей составила 781 балл. В топ попали Hyundai Kona, Toyota CH-R, Kia Forte, Chevrolet Blazer, Ford Expedition и Porsche Cayenne, системы которых раздражают их владельцев в меньшей степени.

Аналитики выявили тенденцию, что отношение автомобилистов к вспомогательным системам меняется в зависимости от возраста. Те американцы, которые десятилетиями водили машины без «умных» ассистентов, вполне могут обходиться и без них. Однако более молодое поколение считает такие системы неотъемлемой частью машины и во многом полагается именно на них, а не на свои навыки – например, доверяет «помощнику» парковку.

Подержанные и ненадежные: покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать?

Ранее был опубликован рейтинг Американского индекса удовлетворенности потребителей (ACSI), который охватывал 26 автомобильных концернов. Самыми довольными водителями оказались те, кто ездит за рулем моделей Lexus, Mercedes-Benz, Audi и BMW.

Источник: J. D. Power US Tech Experience