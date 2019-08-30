Названа самая раздражающая водителей система безопасности

В частности, наибольшее количество жалоб касалось системы удержания автомобиля в полосе движения. 21 процент водителей охарактеризовали ее как «слишком навязчивую», а 61 процент респондентов признались, что и вовсе отключили ее. Еще 20 процентов водителей заявили, что не находят электронных ассистентов раздражающими, однако все же предпочитают их деактивировать.
Кристин Колодж, глава отдела исследований взаимодействия водителей и взаимодействия человека с автомобилями в JD Power, заявила, что электронные ассистенты «могут быть восприняты некоторыми как надоедливые родители». «Никто не хочет, чтобы им постоянно говорили, что они едут неправильно», – пояснила она.
EuroNCAP
Согласно исследованию, общая удовлетворенность технологиями новых автомобилей колеблется в широком диапазоне. Например, Kia Stinger 2019 года набрала 834 балла из 1000, а средняя оценка 250 изученных автомобилей составила 781 балл. В топ попали Hyundai Kona, Toyota CH-R, Kia Forte, Chevrolet Blazer, Ford Expedition и Porsche Cayenne, системы которых раздражают их владельцев в меньшей степени.
Аналитики выявили тенденцию, что отношение автомобилистов к вспомогательным системам меняется в зависимости от возраста. Те американцы, которые десятилетиями водили машины без «умных» ассистентов, вполне могут обходиться и без них. Однако более молодое поколение считает такие системы неотъемлемой частью машины и во многом полагается именно на них, а не на свои навыки – например, доверяет «помощнику» парковку.
Подержанные и ненадежные: покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать?
Ранее был опубликован рейтинг Американского индекса удовлетворенности потребителей (ACSI), который охватывал 26 автомобильных концернов. Самыми довольными водителями оказались те, кто ездит за рулем моделей Lexus, Mercedes-Benz, Audi и BMW.