Названа самая раздражающая водителей система безопасности

В частности, наибольшее количество жалоб касалось системы удержания автомобиля в полосе движения. 21 процент водителей охарактеризовали ее как «слишком навязчивую», а 61 процент респондентов признались, что и вовсе отключили ее. Еще 20 процентов водителей заявили, что не находят электронных ассистентов раздражающими, однако все же предпочитают их деактивировать.

Кристин Колодж, глава отдела исследований взаимодействия водителей и взаимодействия человека с автомобилями в JD Power, заявила, что электронные ассистенты «могут быть восприняты некоторыми как надоедливые родители». «Никто не хочет, чтобы им постоянно говорили, что они едут неправильно», – пояснила она.