Ford сделал «центрирующую» кровать с «системой удержания в полосе»

Кровать Lane-Keeping Bed стала частью проекта Ford Interventions по внедрению автомобильных технологий в повседневную жизнь. Разработка пока носит статус прототипа и вряд ли в ближайшем будущем поступит в продажу. Работает система просто: встроенные датчики регистрируют перемещение спящего на другую половину кровати, а конвейерная лента возвращает его обратно.
Подчеркивая актуальность своей разработки, Ford ссылается на исследование некоммерческой организации Better Sleep Council, которая ставит своей целью информировать людей о важности сна. Проведенный компанией опрос выявили, что каждый четвертый американец, находящийся в отношениях, предпочитается спать один.
Перед рождественскими праздниками Ford представил прототип собачьей конуры, оснащенной активной системой шумоподавления. Основой для нее стала прессованная кора пробкового дерева, так как она обладает звукоизоляционными свойствами. Внутри конуры находятся микрофоны, улавливающие звуки, и аудиосистема, пускающая звуковую волну той же амплитуды в противофазе.