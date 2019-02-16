Ford сделал «центрирующую» кровать с «системой удержания в полосе»

Кровать Lane-Keeping Bed стала частью проекта Ford Interventions по внедрению автомобильных технологий в повседневную жизнь. Разработка пока носит статус прототипа и вряд ли в ближайшем будущем поступит в продажу. Работает система просто: встроенные датчики регистрируют перемещение спящего на другую половину кровати, а конвейерная лента возвращает его обратно.