Семь особых McLaren посвятят победе марки в «Ле-Мане»

В 1995 году McLaren передала прототип F1 GTR фирме Lanzante для участия в «Ле-Мане». Спонсором команды стала Kokusai Kaihatsu UK, а Ланзанте взяла на себя всю организацию и управление небольшой группой сотрудников McLaren. Машина показала лучшее время в квалификации, а затем выиграла гонку, обогнав ближайшего соперника — прототип Courage C34 — на целый круг. В историю марафона Lanzante и McLaren вошли как первая команда, победившая в своей дебютной гонке.
В честь этого события Lanzante выпустит семь особых суперкаров. Шесть будут построены на базе купе и спайдера 600LT и 765LT, Senna, Senna GTR, а седьмой пока находится в статусе подтверждения.
Все автомобили будут окрашены в серый колер Ueno Grey с ярко-серыми акцентами в нижней части кузова, получат углепластиковые колеса в стиле F1 GTR с титановыми болтами, тормозные суппорты золотистого цвета и логотип LM 25. В салоне появится облегченные сиденья и руль с обивкой из алькантары.
По технике никаких изменений не предусмотрено. В Lanzante лишь заменят стандартный тепловой экран за золотокерамический и окрасят выхлопные патрубки в золотистый цвет.
Кроме того, на кожух двигателя нанесут эмблему спецсерии, а на моторном щите разместят наклейку о проведённой технической инспекции, подражающую той, что была на победившей в «Ле-Мане» машине.
Покупатели могут переделать как свою машину, так и заказать новую, которую отправят прямиком в Lanzante. Стоимость всего пакета доработок — 144 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 14 миллионам рублей.