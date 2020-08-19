Семь особых McLaren посвятят победе марки в «Ле-Мане»

В честь этого события Lanzante выпустит семь особых суперкаров. Шесть будут построены на базе купе и спайдера 600LT и 765LT, Senna, Senna GTR, а седьмой пока находится в статусе подтверждения.

Все автомобили будут окрашены в серый колер Ueno Grey с ярко-серыми акцентами в нижней части кузова, получат углепластиковые колеса в стиле F1 GTR с титановыми болтами, тормозные суппорты золотистого цвета и логотип LM 25. В салоне появится облегченные сиденья и руль с обивкой из алькантары.